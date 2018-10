Ingrid Lieten weg als CEO Actief Interim België

De voormalige politica leidde slechts één jaar de Belgische tak van de uitzendgroep.

Lieten, een voormalig Vlaams minister en ex-topvrouw van De Lijn, werd op 1 november de nieuwe CEO van Actief Interim in België. Ze volgde toen ondernemer Mark Maesen op die de rol van Belgische CEO combineerde met die van topman van de hele groep.

Minder dan een jaar later blijkt ze er niet meer actief te zijn. Maesen bevestigt dat dat Lieten 'niet meer verbonden is' aan Actief, maar wil verder geen commentaar kwijt. Lieten is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Ze wordt bij Actief Interim België tijdelijk vervangen door Koen Vlayen, de financieel directeur van de Actief-groep.

Stevaert

Lieten leidde De Lijn tussen 2002 en 2009 en stapte daarna in de politiek. De vertrouwelinge van Steve Stevaert werd toen door de sp.a gevraagd om viceminister-president te worden in de tweede regering van Kris Peeters. Ze kreeg de bevoegdheden Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Media en Armoedebeleid. Bij de verkiezingen in 2014 werd ze verkozen als lid van het Vlaams Parlement. Gezien de sp.a niet meer mee regeerde, verloor ze haar ministerschap.

In 2016 zette ze een punt achter haar politieke carrière om directeur te worden van de vzw LifeTechValley, bekend onder de merknaam Happy Aging, die tot doel heeft de innovatie en de tewerkstelling in de ouderenzorg te versnellen. Ze verliet die vzw om over te stappen naar Actief.

Top 10

Actief is een van de snel groeiende, onafhankelijke uitzendbureaus in de Benelux. In België is het een top 10-speler. De uitzendgroep zit sinds 2011 in handen van Gilde Equity Management Benelux (GEM Benelux). CEO Mark Maesen en enkele leden van het management zijn minderheidsaandeelhouder. Vorig jaar realiseerde Actief Interim een geconsolideerde omzet van 540 miljoen euro en een bedrijfswinst van 42 miljoen. Netto bleef daar 14,4 miljoen van over.

De Limburgse groep breidde de voorbije jaren haar actieterrein uit tot Nederland en Duitsland. In Nederland nam ze de sectorgenoten TiP Personeelsdiensten en Tence over. Actief heeft meer dan 30 kantoren bij onze noorderburen. In Duitsland zijn AB Zeitpersonal, TimeCraft en ISU, een specialist in de zogenaamde ‘Mittelstand’ (kmo’s), onderdelen van Actief Interim. De Limburgers hebben er intussen meer dan 80 kantoren, die samen een omzet van ruim 200 miljoen euro neerzetten. In België staat de teller op een 70-tal kantoren.