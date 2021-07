Investeringspoot BNPP Fortis komt Het Poetsbureau binnen

De private-equitytak van BNP Paribas Fortis stapt in het dienstenchequebedrijf Het Poetsbureau. Hoeveel de investeerder op tafel legt, is niet bekend.

Het Poetsbureau is een van de grootste dienstenschequespelers in Vlaanderen, met meer dan 9.500 huishoudhulpen, 75 kantoren en meer dan 65.000 klanten. De groep, bekend van de blauwgroene outfits van haar huishoudhulpen, levert dienstenchequeactiviteiten via ‘Het Poetsbureau’, professionele schoonmaakdiensten via ‘Het Poetsbureau for business’ en uitzendactiviteiten via ‘Work Wizards’. Ze is goed voor een omzet van 150 miljoen euro.

65.000 Het Poetsbureau is een van de grootste dienstenschequespelers in Vlaanderen, met meer dan 9.500 huishoudhulpen, 75 kantoren en meer dan 65.000 klanten.

De dienstencheque, het fiscaal voordelige systeem om de schoonmaak, de strijk en de boodschappen goedkoop uit te besteden, is een miljardenbusiness. In 2019 hebben 776.461 Vlaamse gebruikers samen 92,8 miljoen dienstencheques gekocht en die gebruikt bij 1.282 erkende ondernemingen. Daarmee werden 102.666 dienstenchequewerknemers aan het werk gezet.

Het Poetsbureau was tot nu in de handen van zijn oprichters, het koppel Jo Mellemans en Elly Huysmans. Daar komt nu verandering in. BNP Paribas Fortis Private Equity komt aan boord en krijgt minder dan een kwart van de aandelen in handen. De deal werd al enkele maanden geleden beklonken, maar werd pas nu wereldkundig gemaakt.

De investeringstak van de bank stapt in op het niveau van Stellar, de holding boven het Poetsbureau. Met die nieuwe partner wil Het Poetsbureau zowel op eigen kracht - onder meer via de verbreding van het activiteitengamma - als via overnames groeien. Er zijn op de dienstenchequemarkt nog veel kleine spelers actief.

De investeringstak van BNP Paribas Fortis krijgt minder dan een kwart van de aandelen in handen.

Vierde deal

Het is de vierde deal van BNP Paribas Fortis Private Equity dit jaar. Enkele maanden geleden investeerde het samen met andere durfkapitalisten in Xenomatix, een Leuvense bedrijf dat essentiële technologie in huis heeft om auto’s autonoom te laten rijden. Het kocht rond die tijd ook een belang in Memo, de groep boven het Limburgse contactcenter Offitel. Parallel kwam het ook aan boord bij het vierde fonds van Vectis, dat focust op investeringen in KMO's.