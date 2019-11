Jannie Haek wil Nationale Loterij naar de beurs

De topman van de Nationale Loterij vindt dat zijn bedrijf in navolging van de Franse staatsloterij naar de beurs moet. ‘We hebben daar drie jaar geleden al een zakenbank voor aangesteld’, zegt Jannie Haek.

Jannie Haek reageert op de succesvolle beursgang van Française des Jeux. De Franse overheid bracht een meerderheidsbelang van haar loterij gisteren naar de beurs van Parijs, en dat was een laaiend succes.

‘Zo’n scenario als in Frankrijk geniet ook onze absolute voorkeur’, stelt Haek. ‘Laat ons een deel van de Nationale Loterij naar de beurs brengen. De loterij boekt al vier jaar op rij een recordgroei, en we kunnen de Belgische beleggers een mooi dossier aanbieden in tijden waarin het spaarboekje niets opbrengt. Trouwens, door onze goededoelenwerking staan wij dichter bij de Belgen dan Française des Jeux bij de Fransen.’

Haek zegt dat de Nationale Loterij al drie jaar bezig is met een onderzoek naar zo’n beursgang. ‘Wij zijn daar als management mee begonnen kort nadat Johan Van Overtveldt als minister van Financiën de oefening had opgestart over welke staatsbedrijven konden worden geprivatiseerd. Wij stonden daar niet tussen, terwijl wij vonden dat dat wel moest. Zo’n beursgang is een kans om de afstand tussen de overheid en de Nationale Loterij te vergroten, en het regelgevend kader voor de Belgische kansspelsector eindelijk stabiel te maken.’

‘We hebben drie jaar geleden een zakenbank aangesteld om de financiële, juridische en technische context van zo’n beursgang te onderzoeken. En het kan. We volgen het dossier van een beursgang nog altijd van nabij op. We hebben ook contact met Française des Jeux om te kijken hoe zij het doen. En de zakenbank die we hadden aangesteld, is nog altijd aan het werk.’ De topman wil niet zeggen over welke zakenbank het gaat.

Haek laat in het midden of hij de piste van een beursgang al aftoetste bij de overheid. ‘Dit is een zaak van het management. Die zakenbank hebben we zelf aangesteld. We hebben geen mandaat van de politiek nodig. Als de vraag voor een beursgang zou komen, zijn we klaar. Als professionele managers moeten we nadenken over de toekomst van ons bedrijf. Dat doen we dan ook.’