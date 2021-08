Jensen Group plukt vruchten van snelle ingrepen

Dankzij de overheidssteun en ingrijpende maatregelen zal Jensen Group de coronacrisis probleemloos doorspartelen, leren de halfjaarcijfers. Maar het echte herstel moet nog komen.

Jensen Group, dat industriële was- en droogsystemen maakt voor hotels en horecazaken, klinkt na de eerste zes maanden vrij optimistisch. ‘We vertrouwen erop dat alle herstructureringsmaatregelen die we vorig jaar namen ertoe leiden dat we de storm zullen doorstaan, mee dankzij de financiële ruimte die we hebben gecreëerd.’

Jensen Group werd vorig jaar hard geraakt door de coronacrisis. In de reis- en toerismesector moesten meerdere klanten hun activiteiten tijdelijk stopzetten. De turbulente marktomstandigheden duurden tot ver in 2021. Dat had een effect op de omzet. In de eerste zes maanden zag Jensen Group de omzet met 4,5 procent dalen naar 124,3 miljoen euro.

Winstverbetering

Ondanks die omzetdaling slaagde de groep erin de resultaten te verbeteren. Dat is voor een deel te danken aan de snelle reactie van het management. Vrij snel na het uitbreken van de crisis werd beslist het dividend over 2019 te schrappen en het personeelsbestand met een kwart te verminderen. Daarnaast maakte Jensen Group gebruik van de aangeboden overheidssteun in verschillende landen.

Pas in de loop van 2022 verwacht de groep een terugkeer naar vroegere orderniveaus.

Verder profiteerde Jensen Group van de beslissing om het belang in het Deense Inwatec te verhogen van 30 naar 70 procent, waardoor diens resultaten volledig geconsolideerd konden worden.

Al die elementen hebben ertoe geleid dat de Deens-Belgische groep de operationele winst zag uitkomen op 10,2 miljoen euro. Een jaar geleden was dat amper 2,4 miljoen euro. Ook de nettowinst steeg fors, van 1,5 miljoen euro naar 6,9 miljoen in een jaar tijd, ondanks de hogere belastingen (2,6 miljoen euro).

Gezonde balans