Jensen-Group vangt vergoeding voor orkaanschade

De producent van industriële was- en droogsystemen zag de operationele winst met 5,9 procent stijgen tot 16,8 miljoen euro, omdat de verzekeringen een deel van de schade aan de Jensen-fabriek in Panama hebben vergoed. In oktober vorig jaar raasde orkaan Michael over de Panamese fabriek, waardoor de productie een tijdje stilviel. Een deel van de aangerichte schade, is nu vergoed. De Deens-Belgische groep kon rekenen op een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro, maar de discussies met de verzekeraar zijn nog steeds aan de gang, zo meldt de groep. Intussen zijn de herstellingen aan de vestiging in volle gang, en die hebben Jensen-Group voorlopig al 1,4 miljoen euro gekost.

Operationeel blijft de groep kampen met de concurrentiële omgeving. Dat is zichtbaar in de omzet, die met een kleine 2% terugviel tot 177,6 miljoen euro. Het orderboekje is wel redelijk goed gevuld. Jensen-Group heeft voor 154,6 miljoen euro aan orders ontvangen, of 5,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Over de vooruitzichten voor de rest van het jaar zwijgt men bij Jensen-Group in alle talen. Er wordt wel op gewezen dat de belangrijkste risico’s het onzekere politieke klimaat, de veranderende vraag, de schommelingen in de wisselkoersen en de fluctuerende materiaal- en energieprijzen blijven.