Jensen keldert na omzetwaarschuwing

Jensen zakt 8 procent tot 41,5 euro. Maandag maakte de producent van industriƫle wasserijsystemen een omzetstijging bekend van 4,2 procent naar 86 miljoen euro over het eerste kwartaal. Maar tegelijk waarschuwde Jensen voor een omzetdaling over de eerste jaarhelft. De oorzaak is het 6 procent dunnere orderboekje eind maart, in vergelijking met eind maart 2017.