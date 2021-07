Job van der Voort, de man die met zijn unicorn buitenlandse aanwervingen simpel maakt

Dankzij een nieuwe kapitaalronde mag de Nederlander Job van der Voort zich de topman noemen van een nagelnieuwe unicorn. Zijn Remote haalt 150 miljoen dollar op en is nu officieel meer dan 1 miljard dollar waard.

Na de smartphonebank Bunq en de fintechsterren Adyen en Mollie zijn onze noorderburen opnieuw een unicorn rijker. Zo'n eenhoorn is een snelgroeiende start-up met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Dat bedrag overstijgen geldt als een statussymbool voor ondernemers en helpt om in de toekomst nog meer kapitaal te versieren.

Aan kapitaalrondes is er bij het in 2019 opgerichte Remote voorlopig geen gebrek. De start-up, die andere bedrijven bijstaat bij het aanwerven van buitenlandse werkkrachten, haalde in april vorig jaar 11 miljoen dollar op. Nu pompt een groep investeerders - met daarbij het Amerikaanse Sequoia Capital - nog eens 150 miljoen dollar bij. Dat waardeert Remote op ruim 1 miljard dollar.

De essentie Het hr-platform Remote haalt bij een nieuwe kapitaalronde 150 miljoen dollar op en treedt zo toe tot de groep van unicorns.

Topman Job van der Voort deed het idee op tijdens zijn carrière bij een andere unicorn, GitLab.

Remote is actief in 50 landen, maar mikte op 80 tegen het einde van dit jaar. Het telt 220 medewerkers.

Het idee voor Remote deed oprichter en topman Job van der Voort op bij nog een andere Nederlandse unicorn: GitLab. De dertiger was tussen 2015 en 2019 bij GitLab actief als vicepresident of product. Het softwarebedrijf maakte toen een kwantumsprong door. In vijf jaar groeide het personeelsbestand van 5 naar 450 mensen, die allemaal 'remote', vanop afstand, werken. Momenteel stelt GitLab wereldwijd 1.300 mensen tewerk. Die zijn niet in kantoren te vinden, maar werken waar ze maar willen.

Ik herinner me dat het in een bepaald geval een volledig jaar duurde om een enkele werknemer in dienst te krijgen. Job van der Voort

Die job bleek de kiem voor het succes van vandaag. De van opleiding experimenteel psycholoog zag hoe het aannemen van buitenlandse werkkrachten absoluut geen sinecure was voor GitLab. 'Ik herinner me dat het in een bepaald geval een volledig jaar duurde om een enkele werknemer in dienst te krijgen. Ik bedacht me: waarom is dat zo moeilijk? We worstelden met lokale wetten, buitenlandse banken andere loonadministratie', legde van der Voort eerder uit in interviews.

Net met dat geworstel moet Remote komaf maken. Samen met Marcelo Lebre, zijn Portugese compagnon de route, heeft van der Voort een businessmodel uitgebouwd waarbij Remote zich opwerpt als lokale werkgever in het land van herkomst van de nieuwe medewerker. Alle administratie die normaal bij een buitenlandse aanwerving komt kijken, neemt Remote uit handen van zijn klanten.

Veel concurrenten

Baanbrekend is Remote niet, want er zijn veel kapers op de kust. Bedrijven zoals Deel, Papaya Global, Factorial en Lattice bieden een gelijkaardige service aan. Anders dan die concurrenten staat van der Voort erop in elk land een eigen netwerk uit te bouwen. Hij doet geen beroep op lokale partners. 'Omdat we een wereldwijd netwerk hebben, kunnen we supersnel handelen. We zijn eigenaar van het hele netwerk, dus we hebben veel controle', zei hij eerder.

50 landen Remote is actief in 50 landen. Dat moeten er 80 worden tegen het einde van dit jaar.