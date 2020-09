Job vinden kan voortaan via Google

Belgische jobzoekers kunnen voortaan vacatures opzoeken via de zoekmachine van de Amerikaanse technologiereus Google.

Voor de Belgische versie van ‘Google for Jobs’, zoals de dienst in de VS heet, werkt het bedrijf samen met de Vlaamse arbeidsdienst VDAB en de jobdiensten van Brussel (Actiris) en Wallonië (Forem), en met bedrijven zoals Randstad en Jobat. Ook andere bedrijven en jobsites kunnen de functie gebruiken om hun vacatures te publiceren op Google. De functie wordt de komende weken geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers in België.

Wie via Google een job zoekt, zal bij de zoekresultaten meteen een selectie vacatures vinden die zijn gepubliceerd op de websites van de partners. Een extra klik toont meer informatie, en met nog een extra klik surft u door naar de website waar de vacature staat. De nieuwe functie biedt ook de mogelijkheid te zoeken op basis van de locatie, de sector en het werkregime (voltijds of deeltijds).

Het is een must. Vooral voor het jonge publiek, de Google-generatie die erin is geboren. Caroline Mancel Adjunct-directeur Actiris

Volgens Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal bij Actiris, komt nu al een op de drie bezoekers op de website van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst via een zoekopdracht. ‘Het is een must. Vooral voor het jonge publiek, de Google-generatie die erin is geboren, maar die vandaag het eerste slachtoffer is van de crisis’, zegt Mancel.

Volgens onderzoek van Randstad maakt 36 procent van de jobzoekers gebruik van Google om werk te vinden, maar vindt slechts 17 procent van de kandidaten er effectief een job. Google wil die kloof dichten.