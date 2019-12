Just Eat wijst verhoogde bod techreus af

Prosus verhoogde gisteren zijn bod op Just Eat van 710 pence per aandeel tot 740 pence - in cash. Het was een nieuwe stap in de biedoorlog om Just Eat, dat al een deal had beklonken met het Nederlandse Takeaway.com . Eind dit jaar zouden de twee fuseren, maar dat vooruitzicht kwam in het gedrang toen Prosus in november een vijandig bod op Just Eat lanceerde.