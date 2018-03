KKR aast op grootste Belgische rusthuisuitbater

De Franse rusthuisgroep Korian, die in ons land marktleider is, heeft overnamevoorstellen ontvangen van private equitygroepen als KKR en PAI.

Zijn de oerbarbaren van het kapitalisme, zoals KKR soms wordt omschreven, binnenkort de baas bij een honderdtal Belgische rusthuizen waar meer dan 9.000 landgenoten hun oude dag doorbrengen? Die kans bestaat.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg overweegt de Franse beursgenoteerde rusthuisbater Korian zichzelf te verkopen, nadat het overnamevoorstellen kreeg van het Amerikaanse KKR en diens Franse sectorgenoot PAI. Bloomberg baseert zich op bronnen bij het dossier.

Senior Living

Korian is in ons land de marktleider via dochter Senior Living Group (SLG). Die telt 6.500 werknemers en baat 79 woonzorgcentra uit onder eigen naam en 18 onder de naam van Foyer De Lork. SLG kende onlangs een sterke groei na de overname van een aantal rusthuizen uit de portefeuille van de in moeilijkheden geraakte groep Senior Assist.

Korian , waarvan de koers vandaag flink opveerde, is op de beurs 2,3 miljard euro waard. De groep is naast in Frankrijk en ons land ook actief in Duitsland en Italië.

Barbaren

Kohlberg Kravis Roberts & Co, zoals KKR officieel heet, is het typevoorbeeld van een agressief private equityfonds dat met schulden gefinancierde overnames (leveraged buyouts) doet. KKR dankt die reputatie aan de 'barbaarse' overname van RJR Nabisco in de jaren tachtig. Die overnamestrijd werd opgetekend in het boek 'Barbarians at the Gate'.