'Kamp Waes'-militair richt coachingbedrijf op

Stijn Swijns, de instructeur van de Belgische special forces die bekend werd van de Een-reeks 'Kamp Waes', richt het bedrijfje MissionMe op, gespecialiseerd in leiderschap. Hij stopt zijn militaire carrière.

Swijns werd bekend als coach/uitdager in de lopende realityreeks op Een 'Kamp Waes'. Daarin ondergaan vijftien deelnemers de opleiding en uitdagingen die ook rekruten van de special forces moeten doorstaan. Hij is een van de twee coaches in het programma die niet onherkenbaar zijn gemaakt.

Swijns zet nu een punt achter zijn militaire carrière en richt het bedrijf MissionMe op. Hij doet dat in samenwerking met Herculean Alliance, een bedrijf uit de stal van de marketinggroep Duval Union. Dat is gespecialiseerd in coaching- en incentiveprogramma’s voor bedrijven.

Jeugdkampen

MissionMe wil bedrijven helpen werken rond leiderschap. Daarvoor worden zowel keynotes, workshops als trajecten voor persoonlijke ontwikkeling georganiseerd. De aanpak is gebaseerd op de best practices van de special forces. Daarnaast gaat het bedrijf jeugdkampen organiseren voor jongeren van 16 tot 21 jaar. In de krokusvakantie neemt MissionMe dertig jongeren één week mee op Ardennenkamp.