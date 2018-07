Kerncentrale Doel monitort watertemperatuur

Door de aanhoudende hoge temperaturen wordt ook het water van de rivieren warmer. In Doel gebruikt Engie, het Franse moederbedrijf boven Electrabel, Scheldewater om de installaties van zijn kerncentrale te koelen.

In de Franse media verschenen verhalen dat het water van sommige Franse rivieren te warm was om effectief kernreactoren af te koelen.

‘In theorie zou dat kunnen’, zegt Nele Scheerlinck, de woordvoerster van de kerncentrale van Doel. ‘Maar je moet centrale per centrale bekijken. In Doel is het niet zo belangrijk of het water van de Schelde 10 of 28 graden is omdat het wordt gebruikt om water (en stoom) van de stoomgenerator af te koelen dat meer dan 100 graden Celsius warm is.

Wat wel minutieus wordt gemonitord - en ook de overheid ziet daar streng op toe - is het teruglozen van het water in de Schelde. Dat mag niet veel warmer zijn dan het water dat Doel uit de Schelde haalt, anders kan dat zware gevolgen hebben voor de fauna en flora.

Scheerlinck: ‘We mogen niet lozen boven 33° en het daggemiddelde mag niet hoger zijn dan 32°. Nu zitten we aan 30,2°. Ons maandgemiddelde ligt op 25,6° Celsius - de maximaal toegelaten temperatuur bedraagt 30 graden. Dat heeft alles te maken met het feit dat Doel 1 & 2 in revisie zijn en enkel Doel 3 & 4 werken. Die twee laatste reactoren hebben grote koeltorens om efficiënt af te koelen en te verdampen. De komende dagen verwachten we dan ook geen problemen.’

Komt de lozingsdrempel toch heel dichtbij - als er meer centrales in werking zijn, bij een langdurige hittegolf, of als het Scheldewater nog warmer is - dan heeft Doel volgens Scheerlinck nog extra systemen achter de hand om te compenseren. Bijvoorbeeld een betere verdamping via de koeltorens, of het vermogen van de kerncentrales verlagen.