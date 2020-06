Kinepolis heropent bioscopen

Kinepolis start opnieuw op, in België is nog geen duidelijkheid wanneer

Kinepolis heropent zijn cinema's in verschillende Europese landen. Voor België is nog niet duidelijk wanneer.

De Belgische bioscoopuitbater Kinepolis heeft in verschillende landen in Europa groen licht gekregen voor een heropstart in juni, behalve in België. De bioscopen waren sinds midden maart gesloten door de uitbraak van het coronavirus.

Maandag werden de 18 bioscopen van Kinepolis in Nederland heropend voor het publiek. Deze maand blijft de bezetting er beperkt tot dertig personen per zaal. Dat gebeurt 'in lijn met de richtlijnen opgelegd door de Nederlandse overheid'. Vanaf 1 juli kan dat aantal worden herzien.

In Spanje verloopt de heropening gradueel, te beginnen met Valencia op 5 juni. In Zwitserland, Luxemburg en Frankrijk zal Kinepolis zijn bioscopen opnieuw openen vanaf respectievelijk 6, 17 en 22 juni. In Canada en de VS verwacht de groep haar bioscopen in de loop van juni te heropenen.

'Telkens geldt het basisprincipe van een gepaste afstand in de bioscoop en de zalen, waarbij in een aantal landen een maximumbezetting van 50 procent zal worden gehanteerd', zegt het bedrijf. De personeelsbezetting wordt geleidelijk opgeschaald.

België

Voor de Belgische bioscopen is nog geen datum van heropening bekend, maar het bedrijf verwacht 'eerstdaags' een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.