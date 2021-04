Klimaatneutrale revisor werkt meer thuis en rijdt elektrisch

Niet alleen productiebedrijven stoten broeikasgassen uit. Wat kunnen kantoorwerkers doen om hun voetafdruk te verkleinen? We vroegen het aan het auditkantoor BDO.

Revisoren en belastingconsultants zijn doorgaans niet de eersten die we aanwijzen als klimaatzondaars. Maar dat betekent niet dag ze geen broeikasgassen uitstoten. Vooral het vele rondreizen tussen klanten slorpt een hoop fossiele brandstof op.

De essentie Als dienstenbedrijf reduceert BDO zijn CO₂-uitstoot vooral door in te grijpen op de mobiliteit.

Alle bedrijfswagens worden elektrisch.

Thuiswerk wordt de norm, ook na de pandemie.

BDO, een advieskantoor met zowat 800 werknemers in ons land, probeert zijn CO₂-uitstoot sinds enkele jaren structureel naar omlaag te krijgen. ‘We hebben veel medewerkers van rond 40 jaar oud, vaak ouders met kinderen die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor de volgende generaties’, zegt Fabrice Grognard, zelf een van de BDO-vennoten.

‘Elke werknemer ontwikkelt tijdens zijn traject naar het partnership een persoonlijk project dat ook voordelig is voor BDO. Ik heb drie jaar geleden beslist dat ik een structurele visie wilde ontwikkelen op de CO₂-reductie door BDO’, zegt hij. ‘Dat betekent dat we transparante doelstellingen opleggen om onze voetafdruk te meten, te reduceren en het restant te compenseren. Vroeger namen we alleen losse maatregelen zonder dat we zicht hadden op de impact.’

Laadpalen

De grote klimaatslag De industrie en de elektriciteitsproductie staan voor bijna de helft van alle CO 2 -uitstoot in België. De Tijd gaat op zoek naar technologieën die in die industrie op grote schaal het verschil kunnen maken. Hoe kunnen staal- en cementfabrieken, olieraffinaderijen en de chemiesector de komende decennia hun uitstoot wegwerken? Waar kunnen ze fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit of waterstof? En leidt CO 2 -opvang tot een doorbraak? Volg het in onze reeks ‘De grote klimaatslag’.

De maatregelen met de grootste impact waren het gebruik van zonnepanelen, de aankoop van groene stroom en diverse maatregelen om de uitstoot door het wagenpark en de gebouwen te reduceren.

De auto’s van de BDO-consultants, vaak dure statuswagens, worden allemaal vervangen door elektrische en hybride exemplaren. ‘De vernieuwing van de vloot gaat geleidelijk omdat de bestaande leasingcontracten eerst moeten aflopen. Maar ik hoop dat we tegen volgend jaar geen auto’s meer op fossiele brandstof hebben’, zegt Grognard.

‘We gaan ook onze parkeerruimte voorzien van elektrische laadpalen en we bekijken of we eventueel laadpalen kunnen installeren bij werknemers thuis. We hebben ook beslist dat we de CO₂-uitoot van het privégebruik van de leasingwagens mee gaan compenseren.’

Het stimuleren van thuiswerk is een andere ingrijpende maatregel. ‘Vandaag werkt iedereen verplicht thuis, maar we hebben een plan om dat na de pandemie structureel in te voeren. De gemiddelde beschikbare bureauruimte per persoon zal worden verminderd en thuiswerk wordt de norm gedurende minstens twee dagen per week. We moeten natuurlijk wel een evenwicht vinden met de noodzaak om voldoende bij klanten over de vloer te komen en om de teamgeest te bewaren.’

Verwarming

De eerste resultaten van het klimaatbeleid zijn veelbelovend. ‘In 2018 zeiden we dat we de uitstoot met 10 procent moesten verminderen. In ons eerste jaar zaten we al aan een daling met 30 procent. Sindsdien is er nog een covideffect bijgekomen en stoten we wellicht nog minder uit’, zegt Grognard. Die cijfers hebben, voor alle duidelijkheid, alleen betrekking op de Belgische afdeling van BDO.

Naast de maatregelen die van bovenaf worden opgelegd kunnen ook de lokale kantoren eigen initiatieven nemen. ‘Elk kantoor heeft zijn eigen CO₂-ambassadeur. In plaats van plastic waterflessen kwamen er waterfonteinen, en de verwarming werd een graadje lager gezet.’

Bonus

Ik zou het persoonlijk jammer vinden als we mensen hiervoor financieel moeten motiveren Fabrice Grognard Vennoot BDO

Bonussen voor het halen van financiële doelstellingen zijn in de financiële wereld heel gewoon, maar voor klimaatdoelstellingen ziet Grognard ze niet zitten. ‘Ik krijg die vraag soms wel, maar ik zou het persoonlijk jammer vinden als we mensen hiervoor financieel moeten motiveren. Dan kijk ik liever naar oplossingen waarbij een link is met duurzaamheid, bijvoorbeeld dat we de installatie van een privélaadpaal terugbetalen.’