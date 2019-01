'Koning van de dienstencheques' koopt afdeling Adecco

De uitzendgroep verkoopt zijn dienstenchequeafdeling aan ondernemer Nico Daenens. Zijn cluster van bedrijven telt al ruim 12.000 medewerkers.

Adecco wil zich via de verkoop nog meer concentreren op zijn kernactiviteit, het aanbieden van uitzendkrachten aan bedrijven. Daenens neemt de 1.300 huishoudhulpen en 39 medewerkers van de huishoud- en poetshulpservice van Adecco over. De naam Adecco Home Services verdwijnt en wordt vervangen door Glax.

Daenens realiseert de overname via het vehikel Fimmus, waarvan hij de meerderheidsaandeelhouder is. Fimmus omvat ook Plus Home Services, een dienstenchequespeler met 58 kantoren, 4.475 huishoudhulpen en 92 miljoen euro omzet. Het is zijn tweede overname in enkele maanden tijd. In november kocht hij het dienstenchequebedrijf Greenhouse (37 vestigingen, 3.410 huishoudhulpen en een omzet van 71 miljoen euro).

Cluster

Met zijn cluster van bedrijven, die nu al ruim 12.000 medewerkers telt, is Daenens een van de grootste spelers in België op het vlak van huishoudhulp via dienstencheques. Daenens' bedrijven zijn samen goed voor bijna een kwart miljard euro omzet.

Hij is enerzijds actief als ondernemer via Group Daenens. Die bestaat uit twee bedrijven: het in 2004 opgerichte Dienstenaanhuis en het Kortrijkse Makkie. De twee ondernemingen zijn goed voor een gezamenlijke omzet van 71 miljoen euro, 45 kantoren en 3.650 huishoudhulpen.

Daarnaast is Daenens ook actief als investeerder in de sector. Samen met enkele stille vennoten is hij de eigenaar van de topspeler Plus Home Services (waarvan Glax dus een zusterbedrijf wordt), het Brusselse No Dust en de Waalse MyEco Services en Nettoie Entretien Tout (gegroepeerd onder TS Wallonië). Daenens bezit ook 20 procent in Secopass uit het Waalse Beloeil.

Zwart geld

De dienstencheques werden in 2004 in het leven geroepen om huishoudwerk zoals poetshulp uit het zwarte circuit te halen en jobs te creëren voor laaggeschoolde werknemers. Het systeem is populair. Vorig jaar gebruikten de Vlamingen 83 miljoen cheques. Met Brussel en Wallonië erbij klimt dat tot 130 miljoen. Er zijn ruim 1.800 actieve dienstenchequebedrijven, waaronder veel heel kleine spelers.