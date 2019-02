Laatste Belgische commerciële rusthuisreus ook in Franse handen

Colisée creëert met overname Armonea vierde grootste Europese speler in ouderenzorg.

De Franse rusthuisuitbater Colisée koopt Armonea, de grootste commerciële rusthuisgroep van ons land. Door de deal zijn de grootste drie private rusthuisuitbaters in België nu in Franse handen.

Een prijs is niet bekendgemaakt, maar in de wandelgangen circuleert een bedrag in de grootteorde van 550 miljoen euro.

De aandeelhouders van Armonea - de AB InBev-familie de Spoelberch (via Verlinvest) en de familie Van den Brande (via Palmyra Brands) - mandateerden enkele maanden geleden de zakenbank Rothschild om een koper te vinden. Er waren drie kandidaten. Colisée haalde het van de investeringsfondsen CVC en Centerbridge. Voor de transactie is nog een Europees fiat nodig, maar dat zou geen probleem vormen.

Verlinvest en - vooral - Palmyra Brands herinvesteren naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe geheel. De eigenaar van Colisée, IK Investment Partners, behoudt evenwel de meerderheid. Ook het management van Armonea krijgt de kans om aan boord te komen. Chris Cools, de CEO van de rusthuisgroep, zal daar niet bij zijn. Hij verlaat het bedrijf in juni.

Vierde speler

Met Armonea erbij wordt Colisée de vierde Europese speler in ouderenzorg. De nieuwe groep zal meer dan 18.000 personeelsleden tellen en zorg bieden aan 26.800 mensen in 270 woonzorgcentra. De groep wordt goed voor een brutobedrijfswinst (ebitda) van 120 à 140 miljoen euro. In 2017 boekten de twee rusthuisuitbaters samen bijna 900 miljoen omzet.

De families achter Verlinvest en - vooral - Palmyra Brands herinvesteren naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe geheel.

Colisée en Armonea zijn geografisch bijzonder complementair. Colisée heeft 119 woonzorgcentra in Frankrijk, Italië en Spanje, goed voor bijna 10.000 bedden. Armonea is actief in België, Duitsland en ook Spanje.

Frankrijk heeft voortaan de drie grootste private rusthuisuitbaters in België in handen: Korian is de eigenaar van Senior Living Group (en nam onderdelen over van Senior Assist), Armonea behoort nu tot de Colisée-groep en Orpea - voor 3,7 procent in de handen van de Belgische holding Sofina - nestelde zich op eigen kracht in de Belgische top drie.

Christine Jeandel, de CEO van Colisée, kent de Belgische markt goed dankzij haar vorige job als topvrouw van sectorgenoot Medica. Medica sloeg in 2013 een grote slag in ons land via de overname van Senior Living Group. Enkele maanden later werd het opgeslorpt door Korian.