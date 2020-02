Limburgse groep groeit pijlsnel met verjongingskuur voor zonnepanelen

Sinds Ismaël Ben-al-Lal (34) als ingenieursstudent aan een zonnewagenwedstrijd meedeed, racet hij door het leven. Zijn energiebedrijven Futech, dat hij op zijn 23ste oprichtte, en iLumen groeien 35 tot 50 procent per jaar. Tegelijk behoort hij tot de beste triatleten ter wereld.

‘Ik ben in mijn leven al veel mensen tegengekomen met een goed idee. Maar weinigen durven de sprong te wagen naar een eigen bedrijf. Daarom ben ik zo blij dat ik het wel gedurfd heb.’ Ismaël Ben-al-Lal was 23 toen hij sprong. Hij richtte in 2007 Futech op, een bedrijf in Tessenderlo dat zonnepanelen installeert. Daar kwam in 2012 iLumen bij, op basis van een technologie die Ben-al-Lal ontwikkelde om de opbrengst van zonnepanelen met 7 procent op te voeren.

Futech en iLumen Installateur en engineeringbureau voor zonne-installaties. Opgericht in respectievelijk 2007 en 2012. De bedrijven haalden in 2019 samen een geconsolideerde omzet van 30 miljoen euro (+35%). Brutobedrijfswinst (ebtida):15 procent. 35 werknemers. Ismaël Ben-al-Lal is 100 procent aandeelhouder van beide bedrijven.

Ben-al-Lal raakte gebeten door het ondernemersvirus dankzij een racewedstrijd. Hij studeerde voor industrieel ingenieur aan wat toen Groep T heette, de technische hogeschool in Leuven, en daar bouwde hij samen met 15 andere studenten twee jaar aan een zonneracewagen. Ze namen in 2007 deel aan de Solar Race in de Australische outback, een wedstrijd voor auto’s aangedreven op zonne-energie, en finishten als tweede. Meteen wist Ben-al-Lal waar zijn passie lag: zijn handen uit de mouwen steken en zonne-energie, volgens hem de efficiëntste groene energiebron, zelfs in het druilerige België.

Nog voor hij Futech oprichtte, vroeg een grote klant van de grootste Belgische speler in zonne-energie van dat moment hem een analyse te doen van een installatie van 3.000 m2, toen een van de grootste. ‘De eigenaars vroegen zich af hoe het kwam dat het rendement ver onder de verwachtingen zat. We zagen al snel dat het park verkeerd gedimensioneerd was. Er waren voor 100.000 euro aanpassingen nodig, maar daarna zou de opbrengst 15 procent hoger liggen.’

‘Als dat het niveau van zonne-installaties is, kan ik veel beter’, redeneerde Ben-al-Lal. Futech was geboren. De technische bagage had hij. Financieel bakte de ondernemer er aanvankelijk minder van, tot hij zich liet omringen door financiële experts. ‘Drie maanden nadat we een installatie hadden geplaatst, vroeg ik me af wanneer ik eindelijk zou worden betaald. Ik had niet door dat ik een factuur had moeten sturen. (lacht) Zo erg was het.’

Optimaliseren

Ben-al-Lal besloot - te midden van de overgesubsidieerde zonnehype - niet zomaar zonnepanelen te plaatsen. Hij zag veel meer toegevoegde waarde in het optimaliseren van de opbrengst van zonnepanelen. Ook wou hij van een projectbusiness naar een model met wederkerende inkomsten evolueren. ‘Daarom hebben we energie-als-een-dienst ontwikkeld: wij plaatsen gratis zonnepanelen bij particulieren en bedrijven, die de energie daaruit kosteloos mogen gebruiken. In ruil betalen ze voor elke 100 euro die ze maandelijks aan de elektriciteitsmaatschappij zouden betalen, 80 euro aan ons, een bedrag dat niet geïndexeerd wordt. Na 20 jaar wordt de installatie eigendom van de klant.’

Ik praat bewust niet over mijn roots, omdat die nooit een excuus mogen zijn voor wat je wel of niet bereikt. Daar stoor ik me aan bij sommige mensen. Ismaël Ben-al-Lal oprichter en CEO van Futech en iLumen

Doordat Futech het risico van een installatie op zich nam, werd het belangrijk de zonnepanelen zo lang mogelijk in goede vorm te houden. Daarom gingen de ingenieurs - het bedrijf heeft vandaag 35 mensen in dienst - op zoek naar oplossingen om zonneparken te optimaliseren. ‘Door actief te zijn in Duitsland, dat vier jaar voorsprong heeft op België, leerden we veel problemen kennen die hier ooit ook de kop zouden opsteken. Om die knowhow te commercialiseren voor derden besloten we in 2012 een spin-out op te richten van Futech’, zegt Ben-al-Lal.

Een van die problemen was het zogenaamde Potential Induced Degradation of PID, de aftakeling van zonnepanelen door de hoge spanningen die overdag optreden en lekstromen naar de aarde veroorzaken. Dat fenomeen is al langer bekend en is de reden waarom fabrikanten een afnemend rendement garanderen naarmate de installatie ouder wordt.

Ben-al-Lal ontwikkelde in zijn labo een technologie om dat effect ongedaan te maken en dus zonnepanelen te verjongen. Hij bouwde daar de PIB-box rond, waar hij wereldwijd een patent op nam. Met die technologie is het mogelijk de opbrengst van een zonnepark met gemiddeld 7,4 procent op te krikken en kan een paneel vijf tot tien jaar langer leven. Dat is gebleken uit een onafhankelijk onderzoek uit 2014 van de Thomas More-hogeschool in Leuven.

Het succes bleef niet uit. Vandaag draait 5,2 gigawatt aan geïnstalleerde zonneparken met een PID-box van iLumen. Elke maand gaan duizenden boxen de deur uit. De holding boven Futech en iLumen boekt een geconsolideerde omzet van 30 miljoen euro, met een brutobedrijfswinstmarge (ebtida) van 15 procent. De aparte omzet van iLumen wil Ben-al-Lal niet kwijt, maar die zweeft in de buurt van 4 miljoen euro. Het Limburgse bedrijf heeft klanten over heel de wereld, zowel particulieren als grote zonneparken van bedrijven in Italië en Zuid-Amerika.

‘80 procent van onze winst gaat naar onderzoek naar nieuwe energietechnologie’, zegt Ben-al-Lal. ‘Zo ontwikkelden we behalve de PID-box ook een batterij voor de opslag van zonne-energie, waardoor het prosumententarief (het maandelijks bedrag dat zonnepaneeleigenaars betalen om hun stroom die ze niet direct gebruiken op het net te zetten en er later weer af te halen, red.) naar beneden kan.’

STEM-platform

Momenteel groeit Futech in een tempo van 35 procent. Met iLumen gaat het nog sneller - vorig jaar ging de omzet de helft hoger. ‘Dat zal dit jaar nog sneller gaan’, verwacht Ben-al-Lal.

Hij volgt nog altijd het Solar Team, dat aan zijn achtste deelname van de Solar Race toe is. ‘Daar heb ik zoveel aan te danken. Ik heb er ontdekt wat ik graag doe en goed kan. Wat zich uit in het feit dat ik een van de twaalf leden van het STEM-platform ben geworden. Dat is de organisatie die ervoor ijvert meer jongeren in wiskundige en wetenschappelijke richtingen te krijgen, onder het voorzitterschap van Melexis-CEO Françoise Chombar. Het komt erop aan jongeren enthousiast te maken door ze te laten zien dat smartphones, 3D-printers en drones voortkomen uit wiskunde en wetenschappen.’

Hebben ook zijn Marokkaanse roots hem gevormd? ‘Ik praat daar bewust niet vaak over, omdat je afkomst nooit een excuus mag zijn voor wat je wel of niet bereikt. Daar stoor ik me aan bij sommige mensen.’ Ben-al-Lal vergelijkt het met de triatlonsport, die hij sinds vijf jaar beoefent. ‘Er is altijd een excuus om het niet te doen - geen tijd, te moe, slecht weer. Vijf jaar geleden woog ik nog bijna 100 kilo, vorig jaar heb ik mogen deelnemen aan de triatlon van Hawai, de enige waar je voor gekwalificeerd moet raken. Ik behoor vandaag bij de 3 procent beste triatleten ter wereld.’

Niet zijn afkomst, wel de sociale klasse waar hij uit komt, speelde mee in zijn succes, vindt hij. ‘Ik ben opgegroeid in een gezin met zes kinderen, waar we het niet breed hadden. Dat was een drive om zelf een zaak uit de grond te stampen. Ondernemerschap staat haaks op welvaart: hoe armer je bent, hoe groter de drang om te ondernemen. En hoe harder je knokt.’