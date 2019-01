McKinsey licht operaties Ontex door

De consultant McKinsey is bezig aan een grondige doorlichting van de operaties bij Ontex. De luierfabrikant gaat ondertussen door met besparen.

Ondertussen begon Procter & Gamble, bekend van het merk Pampers, een prijzenoorlog in datzelfde Brazilië. Daarbovenop kwamen nog eens ongunstige wisselkoerseffecten en stijgende pulpprijzen. ‘Er raast een perfecte storm over ons bedrijf’, verwoordde Ontex-CEO Charles Bouaziz het toen.

Maar het werk is niet af. Binnenkort legt Ontex een nieuw strategisch plan voor. ‘We werken aan een uitgebreid plan om versneld aandeelhouderswaarde te creëren. We zullen het bij de presentatie van de jaarresultaten toelichten’, zei Bouaziz in november.