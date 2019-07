Michel Van Hemele opent groep voor extern kapitaal

Het Franse investeringsfonds Omnes stapt in Intys, een onderdeel van de consulting- en hr-groep die werd uitgebouwd door de bekende ondernemer-manager Michel Van Hemele. De inbreng van de Fransen moet helpen om grotere overnames door te voeren.

Michel Van Hemele (63) is onder meer bekend als gewezen CEO van uitzendbedrijf Creyf’s Interim (nu Start People) en van cateraar Carestel (nu Autogrill). Hij heeft ook een aantal bestuursmandaten, zoals het voorzitterschap van de gewezen beursgenoteerde bierbrouwer Duvel Moortgat.

Fraudebestrijding Intys groeide de afgelopen jaren door overnames. Twee jaar geleden legde de groep zo de hand op de Brusselse onderneming Vadis Technologies. Die legt zich toe op software voor fraudepreventie. Op grote schaal: de belangrijkste klant is de Europese Commissie, via een meerjarencontract. Voor Europa screent Vadis wereldwijd zo’n 400 miljoen mensen en 200 miljoen bedrijven, instanties en vzw’s. Ook dataleverancier Bureau Van Dijk is een grote klant. Vadis is actief in een segment van de markt met een sterk stijgende vraag.

Na Carestel werd Van Hemele actief in de hr- en consultingwereld door de divisie interimmanagement van EY over te nemen. Die divisie heet intussen Essensys. Hij bouwde een hele groep uit in de sector. Die bestaat intussen uit vier takken: naast Essensys gaat het vooral om consultant Intys en de hr-bedrijven Talentus en Intys HR. Samen hebben ze ruim 600 mensen in dienst, deels als zelfstandigen.

Grote klanten

Veruit de grootste tak, met 400 werknemers in België, Frankrijk en Luxemburg en een verwachte omzet dit jaar van 36 miljoen euro, is consultingbedrijf Intys. Dat werd in 2007 opgericht door Van Hemele en Philippe Metz. Intys is actief in de farmasector, de industrie, de energie en de bank- en verzekeringswereld. Het ondersteunt 80 grote klanten, vooral internationale bedrijven.

Het kapitaal van Intys wordt nu opengetrokken. De Franse investeringsmaatschappij Omnes verwerft een belang in het bedrijf. Volgens Van Hemele gaat het om 33 procent. Hijzelf zakt daardoor naar 49 procent. Intys-CEO Metz (en het management voor een klein stukje) houdt het saldo aan. ‘Het is de eerste keer dat een onderdeel van de groep wordt opengesteld voor een externe partij’, zegt Van Hemele. In de andere takken zit vooral het management in het kapitaal.

Overnames

De cash die Omnes inbrengt voor de operatie zal dienen om verder te groeien door nieuwe overnames. Intys heeft sinds 2016 al vijf acquisties gedaan, onder meer van de consultingtak van betaalspecialist Clear2Pay en fraudebestrijder Vadis Technologies (zie inzet). Digitale diensten worden een almaar belangrijker onderdeel van Intys.

‘Die kleinere overnames betaalden we met onze cashflow. De winst werd geherinvesteerd. Nu willen we wat grotere transacties doen, bedrijven met een omzet van circa 10 miljoen euro. We voeren daarvoor gesprekken met partijen in Duitsland, Nederland en Frankrijk’, zegt Van Hemele.

‘De bedrijven die we zoeken zijn bij voorkeur exclusief of deels actief in domeinen die complementair zijn voor ons. Zo kunnen we ons aanbod verbreden. Maar steeds met het operationele voor ogen. We hebben geen enkele ambitie om een financiële holding uit te bouwen.’ Het doel is wel de uitbouw van een Europees groeiplatform.

Argenx