Miljardenbod op Ladbrokes gaat niet door

Het regent de jongste tijd overnames in de sector van de sportweddenschappen. Dat komt onder meer door een versoepeling van de Amerikaanse regels en de grotere activiteit van spelers onder invloed van de coronapandemie. Een van de begeerde prooien is de Britse groep Entain, die bekende merken als Ladbrokes, Bwin en Partypoker bezit.

In januari maakte de Amerikaanse casinogroep MGM, de lokale partner van Entain via BetMGM en een rivaal van DraftKings, de Britten het hof. Maar dat leidde niet tot een deal. Later dit jaar deed DraftKings een gooi naar Entain, eerst met een bod van 25 pond per aandeel en vorige maand een van 28 pond. Dat waardeerde Entain op 19,5 miljard euro.