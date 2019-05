Miljardendeal House of HR afgeblazen

De verkoop van de uitzendgroep House of HR gaat niet door. De huidige aandeelhouders, onder wie de onderneemster Conny Vandendriessche, blijven aan boord. ‘Het landschap is veranderd.’

Het investeringsfonds Naxicap, de hoofdaandeelhouder van House of HR, trok het verkoopproces van de uitzendgroep begin dit jaar op gang. Met een officieus prijskaartje dat kon oplopen tot 1,5 à 2 miljard euro zou de verkoop een van de grootste Belgische deals van 2019 worden. Conny Vandendriessche (25%, foto) zou daarna een van de rijkste vrouwen van ons land zijn.

Na een eerste schifting bleef minder dan een handvol kandidaten over. De namen van de investeringsfondsen PAI, de eigenaar van A.S. Adventure, en Towerbrook, de eigenaar van het metaalrecyclagebedrijf Metallo, kwamen in de wandelgangen geregeld terug.

De jongste weken sleepte het proces echter aan en bleek de prijs een twistappel. Het was ‘erop of eronder’, zei een bron vorige week nog. Het is het tweede geworden, vernam De Tijd. De twee belangrijkste overnamekandidaten gooiden onlangs de handdoek in de ring, waarop de aandeelhouders van House of HR besloten de deal op te bergen. De aandeelhouders gaan in de huidige configuratie - allicht een aantal jaar - door.

De potentiële kopers wilden een economische groei vertraging incalculeren in hun bod.

‘Het landschap is veranderd’, zegt een goedgeplaatste bron. De uitzendsector, traditioneel een kanarie in de koolmijn voor economische groeivertragingen, loopt al enkele kwartalen terug. Dat is onder meer voelbaar in België, Nederland en Duitsland, drie markten waar House of HR aanwezig is. De potentiële kopers wilden dat incalculeren in hun bod, maar de verkoper wou het onderste uit de kan halen.

Het Belgische uitzendkantoor Accent was in 2012 het startpunt van het groeiparcours van House of HR. Het Franse Naxicap verving toen de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv als financiële partner.

Sinds de instap van Naxicap in 2012 groeide het uitzendbedrijf van 230 miljoen euro omzet naar 1,7 miljard vorig jaar. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg in 2018 zo’n 180 miljoen euro. De groei verliep organisch, maar is vooral te danken aan overnames in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Accent is nog altijd de grootste dochter van House of HR.

Naxicap kocht twee jaar na zijn instap de medeoprichter Philip Cracco, bekend van het tv-programma ‘The Sky is the Limit’, uit. Conny Vandendriessche, jurylid tijdens het ondernemersconcours ‘Leeuwenkuil’, bleef toen aan boord. Ze heeft geen operationele functie meer, maar bezit nog een kwart van de aandelen. Het management, onder leiding van Rika Coppens (ex-Bureau Van Dijk, ex-Zenitel), heeft 10 procent in handen.

De kans was groot dat bij een verkoop het management en Vandendriessche hadden geherinvesteerd in de nieuwe constructie boven het bedrijf. Er was ook sprake van een gedeeltelijke herinvestering van hoofdaandeelhouder Naxicap.