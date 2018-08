Miljardendeal op til voor uitzendgroep Accent

Het Franse investeringsfonds Naxicap maakt zich op voor een verkoop van House of HR, de uitzendgroep van het Belgische Accent. Een verkoop kan de groep - nog voor ongeveer een kwart in de handen van mede-oprichtster Conny Vandendriessche - waarderen op zo’n 2 miljard euro.

Accent groeide de jongste jaren uit tot de Europese speler House of HR met ruim 1,5 miljard euro omzet. Nu acht eigenaar Naxicap de tijd rijp om te oogsten, vernam De Tijd. Maar het dossier zit nog in een heel pril stadium.

Dat het Franse investeringsfonds Naxicap begon na te denken over een exit uit House of HR werd al een eerste keer duidelijk in februari. De uitzendgroep kocht toen de minderheidspartners in al zijn buitenlandse entiteiten uit.

Mede-oprichtster Conny Vandendriessche - bekend van 'De Leeuwenkuil' - heeft ongeveer een kwart in handen, Naxicap zo’n 65 procent.

Het ging om ondernemers die hun bedrijf gedeeltelijk aan House of HR verkochten en een deel van hun bedrijf behielden. Ze kregen in ruil aandelen in House of HR én cash. Samen met het centrale management van de groep bezitten ze voortaan ongeveer 10 procent van de Europese groep. Mede-oprichtster Conny Vandendriessche heeft ongeveer een kwart in handen, Naxicap zo’n 65 procent.

Zakenbanken

Nu wordt er, volgens meerdere bronnen, ook een tweede stap richting exit gezet: het selecteren van zakenbanken om een verkoopproces op te zetten. De namen van JPMorgan en Natixis Partners circuleren. Maar of ze al formeel aangesteld zijn, is niet duidelijk. Rika Coppens, de CEO van House of HR, stelt in een reactie dat ‘er geen mandaat getekend of gegeven is’ aan een zakenbank. Of dat binnenkort wel zal gebeurt, laat ze in het midden.

Het dossier zit nog in een heel pril stadium en zal pas volgend jaar op de markt komen, klinkt het. Het belooft naar Belgische maatstaven een grote transactie te worden. Door de gangbare prijzen die bij overnames in de uitzendsector betaald worden, kan House of HR bij een verkoop gewaardeerd worden op zo’n 2 miljard euro.

2 miljard Door de gangbare prijzen die bij overnames in de uitzendsector betaald worden, kan House of HR bij een verkoop gewaardeerd worden op zo’n 2 miljard euro.

Het Belgische Accent was zes jaar geleden het startpunt van het groeiparcours van House of HR. Het Franse Naxicap verving toen de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv als financiële partner. Twee jaar later kocht het Franse fonds ook medeoprichter Philip Cracco - bekend van ‘The Sky is the Limit’ - uit. Conny Vandendriessche, bekend van het ondernemersconcours ‘De leeuwenkuil’, bleef toen aan boord. Ze heeft geen operationele functie meer.

KERNCIJFERS House of HR Omzet: 1,5 miljard euro Ebitda: 158 miljoen euro (2017) Aandeelhouders: Naxicap (circa 65 procent), Conny Vandendriessche (circa 25 procent), managers (10 procent) CEO: Rika Coppens OVERNAMES 2015: Abylsen (FR), Covebo (NL), Continu (NL) 2016: Zaquensis (D), Human Capital (B), TimePartner (D) 2017: Effect (NL), Vialegis (B), Redmore (NL)

Sinds de instap van het Franse investeringsfonds groeide het uitzendbedrijf van 230 miljoen naar 1,5 miljard euro omzet. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg vorig jaar zo’n 158 miljoen euro. Het Belgische Accent is nog steeds de grootste dochter van de groep.

Overnames

De groei van House of HR was organisch, maar is vooral te danken aan tal van overnames. In België, maar vooral in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Eind vorig jaar deed House of HR zijn grootste overname ooit met de inlijving van het Nederlandse Redmore. Daarnaast deden de lokale entiteiten van de groep ook kleinere overnames.

De Redmore-deal staat op het conto van CEO Rika Coppens. Zij kwam midden vorig jaar aan het hoofd van de uitzendgroep. Ze volgde Jerôme Caille (ex-Adecco) op, die na 3,5 jaar onverwacht opstapte.

Accent/House of HR kwam vorig jaar in opspraak door een belastingconstructie die de uitzendgroep in Luxemburg had opgezet. Die lekte via LuxLeaks uit. Maar de groep trok via een miljoenenschikking met de fiscus een streep onder het geschil.