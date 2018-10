Na Bpost ook Royal Mail terug naar af

Na een zware winstwaarschuwing verloor Royal Mail in twee beursdagen een kwart van zijn waarde. De Britse post- en pakjesbesteller staat nu weer dicht bij de introductiekoers van 2013.

Royal Mail heeft 502 jaren op de teller, maar nu lijkt de Britse postbode de pedalen kwijt. De voormalige postmonopolist in het VK stuurde maandagavond, nota bene tijdens beurstijd, een trading update uit die een scherpe winstwaarschuwing bevatte. De aangepaste bedrijfswinst zal in het lopende boekjaar 2018/19 uitkomen tussen 500 en 550 miljoen pond. In vergelijking met de 694 miljoen winst over 2017/18 komt dat neer op een daling van 20 tot 28 procent.

Royal Mail wijt het zwakke resultaat aan een sterker dan verwachte daling van de klassieke postvolumes. In de eerste helft van het boekjaar was er een terugval van 7 procent en dat zal wellicht ook over het hele jaar het geval zijn. Naast de structurele krimp van de markt hebben ook het onzekere klimaat voor bedrijven en de nieuwe Europese wetgeving rond de bescherming van privégegevens (GDPR) een impact.

Een tweede reden is de zwakke productiviteit. Het probleem zit deels bij het sociaal akkoord dat is afgesloten met de vakbond CWU en waaraan een ‘uitdagende agenda’ vasthangt. Royal Mail had zich ook tot doel gesteld de kosten dit jaar met 230 miljoen pond te verminderen, maar zal amper 100 miljoen pond halen.

Dividendbeleid

Beleggers en analisten reageerden gechoqueerd op de slechte mare. Royal Mail stuurde zijn persbericht maandag even voor 17 uur uit en het aandeel maakte meteen een duik van 20 procent, om 18 procent in de min te sluiten. De afstraffing ging dinsdag door met een koersverlies van nog eens 8,4 procent tot 358,60 pence.

28% Royal Mails bedrijfswinst kan dit jaar tot 28 procent dalen.

Dat is amper 9 procent boven de introductieprijs van 330 pence uit oktober 2013. Voor trouwe beleggers waren het dus vijf verloren jaren. Na het winstalarm regende het koersdoelverlagingen. Het beurshuis Liberum zette zijn koersdoel zelfs op 250 pence, weinig verwonderlijk in combinatie met een verkoopadvies. Een groot vraagteken is volgens verschillende analisten of het dividendbeleid op lange termijn houdbaar is.

Ook Bpost, dat vier maanden vóór Royal Mail naar de beurs trok, noteert na een horrorjaar weer in de buurt van zijn introductieprijs (14,50 euro) of zelfs iets daaronder. Analisten denken echter dat Bpost het ergste achter de rug heeft. Van de 15 beurshuizen die Bpost volgen, hebben er 8 een koopadvies en pleiten er 7 voor het aandeel bij te houden. Voor Royal Mail zijn er slechts 2 koop- maar wel 7 verkoopadviezen.

Postkantoren

Tussen beide post- en pakjesbedrijven zijn er enkele aanzienlijke verschillen. De Britse postmarkt is al sinds 2006 geliberaliseerd, vijf jaar eerder dan in België, zodat er zich meer binnenlandse concurrentie heeft ontwikkeld, zowel voor briefverkeer als voor pakjesvervoer. Royal Mail is ook eigenaar van GLS, dat in Europa en de VS pakjes bezorgt en moet opboksen tegen reuzen als DHL Express, UPS en FedEx. Voor zijn pakjesvervoer kijkt ook Bpost tegen de internationale concurrentie aan, maar nauwelijks voor zijn binnenlands briefverkeer. Alleen de specialist in bedrijvenpost TBC-Post vist deels in dezelfde vijver.