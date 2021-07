Na Let's Go Urban ook WannaWork failliet

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft WannaWork failliet verklaard. Het job- en rekruteringsplatform was opgericht door Sihame El Kaouakibi.

WannaWork is een interimbureau dat gericht is op kansarme jongeren. De sociaal onderneemster en politica Sihame El Kaouakibi had het in het leven geroepen. Begin dit jaar werd het jobplatform overgenomen door Vivaldis Interim.

Met WannaWork en ook Let’s Go Urban en WeLoveBXL trok El Kaouakibi de voorbije tien jaar samen enkele miljoenen euro’s aan van overheden, ondernemers, bedrijven, serviceclubs, liefdadigheidsinstellingen en sympathisanten.

Begin dit jaar bracht de tijdelijk bewindvoerster van Let’s Go Urban aan het licht dat El Kaouakibi van de ontvangen miljoenen bijna 1 miljoen euro had afgewend naar andere vennootschappen. De stad Antwerpen liet daarop beslag leggen op het vermogen van het Vlaams Parlementslid. Ze was toen nog lid van Open VLD. Begin april stapte ze uit de partij en werd ze onafhankelijk parlementslid.

Dominostenen

De affaire leidde vorige maand al tot het faillissement van Let’s Go Urban en Point Urbain, de vennootschap die de eventlocatie JJ House uitbaatte en waarvan El Kaouakibi mede-eigenaar was.

Nu valt ook het doek over WannaWork. De curator van Point Urbain diende begin juni twee dagvaardingen tegen WannaWork in: een voor het aanzuiveren van de rekening courant en een voor het faillissement.

Over de eerste dagvaarding sprak de rechtbank zich op 17 juni al uit in het voordeel van de curator. WannaWork werd veroordeeld tot de betaling van 510.000 euro, een groot deel daarvan was een som die door Point Urbain was opgehaald om WannaWork op te richten. De rechtbank oordeelde dat dat geld gebruikt kon worden om de schulden van Point Urbain aan te zuiveren.