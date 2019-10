Nederlanders nemen Kortrijkse specialist in ziekenhuistextiel over

Group Malysse, een West-Vlaamse kmo gespecialiseerd in de verhuur, het ophalen en het wassen van ziekenhuislinnen komt in handen van het Nederlandse CleanLease. De fusiegroep zal in België een omzet van 65 miljoen euro draaien, met duizend werknemers.

De industriële wasserij uit Kortrijk verhuurt linnen aan ziekenhuizen en woonzorgcentra en verzorgt ook de logistiek van de ophaling en het wassen. Daarnaast steriliseert het bedrijf ook ziekenhuistextiel zoals chirurgenschorten. Bij het bedrijf werken ruim zevenhonderd mensen.

Malysse, tot nu in handen van de gelijknamige familie, bedient naar eigen zeggen 40 procent van de Belgische ziekenhuizen en 15 procent van de Belgische woonzorginstelingen. Elk jaar gaan er meer dan 12 miljoen kledingstukken van personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen, 32.000 ton lakens en 4 miljoen kledingstukken van bewoners van woonzorgcentra door de wasmachines van het bedrijf.

Verdubbeling

Die activiteit wordt nu in België verdubbeld door de toevoeging van CleanLease. Samen zal het Belgische fusiebedrijf duizend medewerkers tellen. Door de overname stijgt het aantal vestigingen in België naar negen en komt de groep dichter bij zijn klanten te zitten, wat bespaart op transportkosten. In de hele Benelux zal de groep 190 miljoen euro omzet draaien.

Het gaat al enkele jaren niet zo goed met Malysse. In 2018 daalde de omzet van het grootste dochterbedrijf van de groep, Malysse, met 6,5 procent tot 23 miljoen euro. Volgens de jaarrekening komt dat door volumedalingen, maar ook door prijsdalingen, wat zich ook uit in de bedrijfswinst (ebit) die met 35 procent daalde. Er is overcapaciteit in de sector, wat druk zet op de marges.

'De markt heeft behoefte aan investeringen en innovatie', zegt Tom Paemeleire, de CEO ad interim bij Malysse. 'Door het samengaan van de kennis en de ervaring van beide bedrijven zullen we onze klanten een duurzamere en efficiëntere dienstverlening kunnen aanbieden.'

Geen toeval

De Nederlandse sectorgenoot CleanLease was al langer een concurrent voor Malysse in België, en levert zijn diensten ook aan vakantieparken. In eigen land had het onlangs ook al zijn concurrent Lips+ overgenomen. De opeenvolgende overnames zijn geen toeval, stelt Theo Lantinga, directeur van CleanLease, in een toelichting aan de Nederlandse krant FD. 'We kijken van meet af naar consolidatie in de Benelux en zijn ook al langere tijd met elkaar in gesprek.'