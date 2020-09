Nederlands Exact neemt Gents hr-softwarebedrijf over

Het 30 man sterke Gentse bedrijf is een interessante uitbreiding voor Exact, dat zich vanuit zijn kernactiviteit in boekhoudsoftware steeds verder ontwikkelt in aanverwante activiteiten, zoals bedrijfsbeheer en hr. Officient maakte in drie jaar tijd ruim 4.000 klanten die samen 35.000 werknemers tellen. Het werkt ook nauw samen met sociale secretariaten en hr-dienstenbedrijven.

Voor Exact gaat het om de tweede Belgische overname in korte tijd. In december 2019 nam het bedrijf ook de Belgische boekhoudsoftware WinBooks over. Vorige week nog kocht Exact ook de Nederlandse maker van bedrijfssoftware Unit4, die ook in ons land actief is. Datzelfde Unit4 nam vorig jaar in Gent een andere hr-tech-startup over, Intuo, dat een cloudplatform ontwikkelde om werknemers te coachen en te motiveren.