Nederlandse flirt voor inspectiebedrijf Vinçotte

Het inspectiebedrijf Vinçotte voert gesprekken met meerdere overnamekandidaten, waaronder zijn Nederlandse sectorgenoot Kiwa. Volgens sommige bronnen is een deal met Kiwa niet meer veraf, andere nuanceren dat.

Vinçotte is een naam als een klok in België. Als u op het werk de lift neemt, is de kans groot dat die geïnspecteerd is door het Vilvoordse bedrijf. Vinçotte staat onder meer ook in voor inspecties bij kerncentrales, maar controleert ook ventilatiesystemen, kalibreert stookolietanks... Het bedient ruim 60.000 klanten en voert jaarlijks meer dan 1 miljoen opdrachten uit in de TIC-sector (Testing, Inspectie en Certificatie).

Vinçotte is een van de grootste spelers in de Benelux. Het is marktleider in België en Luxemburg en is ook actief in Nederland. Die sterke positie trok al menig overnamekandidaat aan, maar het kwam nooit tot een deal. Een van die aanbidders is Kiwa. Vinçottes Nederlandse sectorgenoot liet zijn oog al meermaals vallen op het Belgische bedrijf, tot nu toe zonder succes.

De essentie Bij het inspectiebedrijf Vinçotte lopen overnamegesprekken met meerdere mogelijke overnamekandidaten.

Een daarvan is volgens onze informatie het Nederlandse Kiwa, een groep die eerder al op Vinçottes deur klopte.

Vinçotte is een van de grootste spelers in de TIC-sector (Testing, Inspectie en Certifiëring) in de Benelux. Het is marktleider in België en Luxemburg.

De groep heeft een hybride structuur met commerciële entiteiten, maar ook een vzw en een private stichting.

Nu zijn evenwel opnieuw gesprekken tussen de twee, en naar verluidt ook met andere partijen. ‘Er is geen georganiseerd verkoopproces, maar ik kan niet ontkennen dat er gesprekken lopen. Of die in een deal uitmonden, is een andere zaak’, stelt een bron. Wie de andere partijen zijn, is niet bekend. In de wandelgangen circuleert de naam van de Franse certificerings- en controlereus Apave, die sinds deze zomer in handen is van de investeringsreus PAI.

Volgens onze informatie biedt Kiwa deze keer een heel hoge prijs voor Vinçotte. Dat impliceert dat de Nederlandse groep de overnameprijs straks zal willen recupereren via synergieën. Sommigen vrezen al voor de tewerkstelling in Nederland. ‘Er is daar overlap tussen de twee groepen en Kiwa is er veel rendabeler dan Vinçotte’, zegt een sectorkenner. Lees: er kan sociaal gezien een heikele situatie ontstaan - en dat in een bedrijf waar de vakbonden traditioneel sterk staan.

Rijkste Nederlanders

Kiwa is wereldwijd actief in testing, inspectie en certificering. De groep is een onderdeel van SHV, het investeringsvehikel van de familie Fentener van Vlissingen. Dat is een van de rijkste ondernemersfamilies van Nederland. Ze bezit 89,5 procent van de aandelen en het management de rest. De groep was in 2020 goed voor een omzet van 563 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 96 miljoen.

Er is geen georganiseerd verkoopproces, maar ik kan niet ontkennen dat er gesprekken lopen. Of die in een deal uitmonden, is een andere zaak. Een anonieme bron

Met Vinçotte zou Kiwa - of een andere partij - er in één klap ongeveer 200 miljoen euro omzet (2019) en zo’n 2.000 medewerkers bij krijgen. De helft van die omzet komt van gereguleerde activiteiten. Vinçotte is kerngezond: het is schuldenvrij en heeft bijna 50 miljoen euro cash op de balans staan. De operationele marges van de groep zijn daarentegen kleiner dan die van de concurrentie. ‘De groep heeft zware vaste kosten. Dat heeft Vinçotte tijdens de coronacrisis parten gespeeld’, zegt iemand die het bedrijf goed kent.

Vinçotte heeft een hybride structuur met commerciële entiteiten, maar ook een vzw en een overkoepelende private stichting. Die stichting wordt voorgezeten door Luc Lallemand (ex-NMBS). In die raad van bestuur zetelt ook voormalig Gimv-topman Dirk Boogmans.

Sinds eind vorig jaar is de operationele leiding van het bedrijf in de handen van Bernard De Cannière. Die kent Vinçotte goed. Hij zetelde meer dan tien jaar in de raad van bestuur van het inspectiebedrijf. De Cannière lanceerde dit jaar een nieuw strategisch plan van vier jaar (‘Lift’).

De betrokkenen wilden geen commentaar kwijt.