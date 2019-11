Nederlandse investeerder aan de haal met rattenvanger van Antwerpen

Descroes, dat actief is in de Antwerpse haven, is gespecialiseerd in het begassen van containers om ongedierte uit te roeien.

De Antwerpse specialist in desinfectie van schepen en containers Descroes komt in handen van het Nederlandse investeringsfonds Torqx. Die wil een turbo zetten op het familiebedrijf.

Descroes werd meer dan 80 jaar geleden opgericht door de familie Croes, die startte met de desinfectie van goederen in de Antwerpse haven. ‘Desinfectie Croes’ werd omgevormd tot Descroes en het ontsmetten van schepen en het bestrijden van ongedierte werd het DNA van het bedrijf. Huidig CEO Maxim Van Hoorebeeck, die het bedrijf vier jaar geleden van zijn vader overnam, noemt zijn bedrijf op de website met veel aplomb ‘de rattenvanger van Antwerpen’.

Ratten vangen is een klein onderdeel geworden.

Maar die omschrijving dekt de lading niet meer. Ratten vangen is een klein onderdeel geworden. De afgelopen jaren ontwikkelde Descroes zich vooral als een specialist in fumigaties: het begassen van schepen, containers, loodsen en magazijnen om insecten, schadelijke beestjes en schimmels (op hout) te verdelgen.

‘Fumigatie is een groeiende markt’, zegt Cedric de Dycker van Torqx, die in naam van Van Hoorebeeck spreekt. ‘Door de opwarming van de aarde blijven insecten langer leven en planten ze zich sneller voort. Steeds meer landen nemen daarom maatregelen om ongedierte buiten hun grenzen te houden. Descroes profiteert een beetje van de global warming.’

Bruin gemarmerde stinkwants

Een van die snel oprukkende insecten is de bruin gemarmerde stinkwants, bmsb in het jargon. Die Aziatische alleseter richtte in de VS veel schade aan gewassen aan en is sinds kort ook in West-Europa te vinden. Australië en Nieuw-Zeeland namen daarom maatregelen en laten alle goederen uit Italië, Duitsland en Frankrijk fumigeren die via de haven van Antwerpen naar hun land worden verscheept. Volgens De Dycker is Descroes in België de belangrijkste speler in die niche.

Descroes profiteert van de opwarming van de aarde. Cedric De Dycker partner bij Torqx, de nieuwe eigenaar van het Antwerpse Descroes

Descroes beschikt ook over klimaatkamers om rijst, cacao, koffie en tabak te desinfecteren, zodat kevers niet overleven. Voor biogoederen wordt een biobehandelingscertificaat meegegeven. Ook het ontsmetten van grote kranen en industriële machines is een specialiteit. De klanten van Descroes zijn rederijen, terminaluitbaters, traders, expediteurs en eindgebruikers van de verscheepte goederen.

Cijfers, een overnameprijs of marktaandelen wil De Dycker niet kwijt. Van Hoorebeeck mag niet aan de telefoon komen. ‘De jongste jaren is Descroes een paar keer in omvang gegroeid en de familie zocht een partner om verder te groeien’, zegt De Dycker. ‘Wij hebben het bedrijf voor 100 procent gekocht en de familie herinvesteert een deel van het geld in een nieuw opgericht bedrijf en krijgt opnieuw een belangrijk minderheidsbelang.’

Maxim Van Hoorebeeck blijft CEO, maar het bedrijf verhuist wel van Merksem naar de buurt van het Straatsburgdok. De Dycker: ‘Wij gaan ervoor zorgen dat Descroes enkele maatjes groter wordt.’

Descroes is vooral actief in Antwerpen en Zeebrugge, maar er zijn plannen om naar het buitenland te trekken. Daar zal het bedrijf net als in België de grote jongens als Rentokil en SGS tegenkomen.