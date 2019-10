Netflix stelt niet teleur

Netflix haalde in het derde kwartaal 158 miljoen betalende abonnees, 6,8 miljoen meer dan vorig kwartaal. In de VS was er opnieuw groei, maar minder dan verwacht.

Analisten hielden rekening met een groei van 6,7 miljoen nieuwe abonnees. Netflix zelf had op een toename van 7 miljoen nieuwe klanten gemikt, 15 procent meer dan het jaar voordien. In de VS vielen de cijfers enigszins tegen. Netflix had op 800.000 nieuwe abonnees gehoopt in zijn thuisland maar strandde op 500.000. Buiten de VS kwamen 6,3 miljoen nieuwe klanten bij, iets meer dan de vooropgestelde 6,2 miljoen. Vooral nieuwe seizoenen van successeries als Stranger Things en 13 Reasons Why zorgden voor een kijkersaanwas.

Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf wereldwijd op 165 miljoen abonnees, of een stijging met 7,6 miljoen nieuwe abonnees. Dat is minder dan analisten verwachten.

De Amerikaanse streamingdienst Netflix maakte in het tweede kwartaal voor het eerst sinds 2011 een krimp in het aantal Amerikaanse abonnees bekend. Eind juni telde Netflix 60,1 miljoen Amerikanen als betalende klant. Dat waren er 130.000 minder dan een kwartaal eerder.

Er werd dan ook met argusogen uitgekeken naar de cijfers van het derde kwartaal. Die moesten duidelijk maken of het om een eenmalige dip ging dan wel of Netflix een structureel probleem heeft. Topman Reed Hastings verhoogde begin dit jaar op zijn thuismarkt de abonnementsprijs met 13 à 18 procent en dat liet zich in het tweede kwartaal blijkbaar voelen. Een andere reden, aldus het bedrijf, was het aantal 'tegenvallende' nieuwe series en tv-shows, iets wat analisten in twijfel trekken omdat in het tweede kwartaal verschillende series en shows uitkwamen die een prijs wonnen. Die prijsverhoging was evenwel nodig om de dure series die Netflix maakt om bingewatchers tevreden te stellen, te financieren.

Hastings voorspelde in het derde kwartaal opnieuw 'een meer typische ledengroei' en die voorspelling is uitgekomen. De groei van het aantal nieuwe abonnees is belangrijk voor Netflix omdat Disney en Apple TV binnenkort met een concurrerende streamingdienst beginnen. Ook HBO werkt aan een tegenoffensief. Buiten de VS is Netflix nog altijd met een spectaculaire groei bezig. Acht jaar geleden telde Netflix er 1,5 miljoen klanten geteld. Midden dit jaar was het aantal opgelopen tot 91,5 miljoen.

Sinds midden juli is het aandeel van Netflix gedaald met 23 procent. Toen Netflix in 2013 op de markt kwam met 'House of Cards' was het ongeveer 10 miljard dollar waard, peanuts in vergelijking met giganten als Disney en Comcast. Maar door het succes van nieuwe series en het toenemend aantal abonnees steeg de waarde vorig jaar tot een piek van 170 miljard dollar. Ook de schuldenberg steeg van 500 miljoen naar ongeveer 13 miljard dollar. Na meer dan twee decennia verbrandt Netflix nog altijd cash. Dit jaar spendeert het bedrijf ongeveer 15 miljard aan nieuwe films en tv-shows.