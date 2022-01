Nieuw-Zeelands Straker koopt Brussels vertaalbedrijf IDEST

Straker betaalt in een eerste fase 1,75 miljoen euro, waarvan 250.000 euro in aandelen. Later kan daar nog een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro bijkomen in functie van de behaalde resultaten van IDEST.

Het Brusselse bureau werd in 1990 opgericht en voert onder meer opdrachten uit voor de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Het heeft 18 vaste medewerkers. Dispaux praatte al in 2017 met de Nieuw-Zeelanders over een mogelijke overname. Intussen is er voldoende vertrouwen om samen te gaan en de activiteit in vertalingen voor mondiale instellingen verder uit te bouwen, schrijft hij in een persbericht.