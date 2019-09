Nieuwe CEO bij SD Worx

Van Hoorebeke was CEO sinds 2013 en blijft wel beschikbaar voor bijzondere opdrachten tot de algemene aandeelhoudersvergadering van juni 2020, meldt het bedrijf in een persbericht.

Zijn opvolger Kobe Verdonck heeft al ervaring als leidinggevende in internationale bedrijven actief in personeelszaken. Hij was CEO van het Nederlandse bedrijf Raet van 2014 tot 2018 en tussen 2007 en 2014 was hij verkoopdirecteur en directeur Europa en Latijns-Amerika bij Northgate Arinso.