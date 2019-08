Nieuwe eigenaar voor mobiele toiletten

Adco is naar eigen zeggen de wereldwijde marktleider op het gebied van 'mobiele sanitair-eenheden'. De zowat 45 jaar geleden in Duitsland opgerichte onderneming verhuurt in 28 landen mobiele wc's en sanitaire eenheden in allerlei vormen en maten. Er zouden er ongeveer 300.000 in omloop zijn. De meer dan 4.000 werknemers realiseerden vorig jaar een omzet van ongeveer 360 miljoen euro.