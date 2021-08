Dinsdag komt het halfjaarrapport van twee bedrijven die elk op hun manier oer-Hollands aardewerk afleveren: Koninklijke Porceleyne Fles en Koninklijke Boskalis.

Dinsdag komt een van de oudste en kleinste bedrijven van het Amsterdamse koersenbord met het halfjaarrapport: Koninklijke Porceleyne Fles . De maker van Delfts blauw aardewerk heeft een beurswaarde van 9 miljoen euro, een dertigduizendste van het Amsterdamse steraandeel ASML.

Porceleyne Fles ontpopte zich in een manisch-depressieve beurshandel tot een oase van rust. De beurskoers staat op het peil waarmee 2020 afgetrapt werd. Omdat reisondernemer John Fentener van Vlissingen het gros van de aandelen controleert, leent de microcap zich niet tot speculatie. Maandag verwisselden vijf stuks van eigenaar.

De koers kende in maart 2020 een inzinking toen de Japanners die de museumshop normaal leegkopen wegbleven (zie grafiek). Toch bleven de resultaten over 2020 verrassend goed overeind. Exclusief de kosten voor de sluiting van de kristalfabriek in Leerdam bleef het nettojaarverlies beperkt tot 0,2 miljoen euro, spijts de bijna-halvering van de omzet.

Royal Delft Vastgoed

Drie jaar geleden besloot Porceleyne Fles te diversifiëren naar iets waarvan de Nederlanders zich deze pandemie de pleuris kopen: huizen. Royal Delft Vastgoed leverde vorig jaar ruim 1 miljoen euro nettowinst aan. Tegenover het geïnvesteerde vermogen brachten de panden over 2020 een aardige 9 procent huurrendement op, leert het jaarverslag.

Nog een Hollands bedrijfsicoon komt dinsdag met cijfers: de maritieme dienstverlener Koninklijke Boskalis . En wat een halfjaar was het. Toen de Ever Given in het Suezkanaal vastliep, volstond een telefoontje naar Papendrecht om de wereldhandel voor een infarct te behoeden.

Nu Dubai voldoende palmeilanden heeft, is 'pure bagger' niet meer echt booming business. Maar met dank aan de Europese New Deal gloort een nieuwe groeimarkt: vlottende windmolenparken in de diepzee, weg van kustbewoners die klagen over hun uitzicht. Met Kincardine in Schotland leverde Boskalis zijn visitekaartje af.