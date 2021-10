'Ons populairste item is een basic wit hemd'

Catherine Detaille van de kledingbib Jukebox: 'We zijn selectief voor onze collectie. De kledij moet stevig en kwalitatief zijn, want ze wordt vaker gewassen.'

De riem wordt eindelijk gelost: we mogen weer feesten. Naar een bruisend bal in gehuurde smoking of geleende jurk, dat deden we vroeger al. Maar ook voor 'gewone kledij' is het huurmodel in opmars.

'Misschien dit? Of nee, dat is toch kleurrijker.' We zijn donderdagnamiddag en in een statig pand in Etterbeek klinkt het kletterende geluid van houten kleerhangers. 'We hebben een netwerkevent deze avond, en we willen er allebei 100 procent 'Jukebox' uitzien', zegt Nathalie Balfroid. Jukebox is de naam van het bedrijfje dat ze samen met Catherine Detaille runt en is een soort bib voor kledij. Voor een vast bedrag per maand komen klanten kleren 'shoppen', die ze enkele weken mogen uitlenen om daarna weer in te wisselen.

Ik wilde ethisch verantwoorde kleding te kopen, maar dat is duur, waardoor ik alleen enkele basics had en constant hetzelfde droeg. Ik had geen stijl meer. Catherine Detaille Co-oprichter Jukebox

'We kenden elkaar via via en waren allebei klant bij een Brusselse start-up die zwangerschapskledij verhuurt', vertelt Detaille. 'Ik was grote fan van dat systeem, maar kon na mijn zwangerschap nergens terecht om gewone kleren te huren. Tegelijk probeerde ik uitsluitend ethisch verantwoorde kleding te kopen. Maar dat is duur, waardoor ik alleen enkele basics had en voortdurend hetzelfde droeg. Ik had geen stijl meer.'

Detaille droomde dus van een kledingbib, waar je dure, unieke en eerlijke stuks voor relatief weinig geld kan huren. Samen met Balfroid opende ze eind 2019 een pop-up om haar idee uit te testen. Ze financierden alles zelf en hebben intussen een stock van meer dan 1.000 kledingsstukken in een vaste showroom. 'We hebben 110 abonnees en mikken op 200 tegen het einde van het jaar.'

Draagbeurten

Ook in Vlaanderen leeft het idee van kleding huren. In april richtte Caroline Baeten Dressr op, een digitaal platform waar je via abonnementen kleren kan huren, om een alternatief te bieden voor fastfashion. Het aanbod van Dressr focust voorlopig op jonge, onafhankelijke Belgische labels, maar Baeten gelooft ook echt in het huurmodel om een verschil te maken.

Schermvullende weergave Caroline Baeten, de oprichter van Dressr. ©Wouter Van Vooren

'Er is een jaar onderzoek voorafgegaan aan de lancering van Dressr, onder de vleugels van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de incubator Start it @KBC', zegt Baeten. 'We konden samenwerken met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), die een impactberekening maakte. Die toont aan dat Dressr het potentieel heeft de ecologische impact van kleding te verkleinen. Het gaat vooral om het aantal draagbeurten: hoe meer een stuk gedragen wordt, hoe minder nood aan nieuwe kledij én hoe minder afval. En gehuurde kledij wordt veel vaker gedragen dan gekochte kledij. Daarom mikken we ook op alledaagse en tijdloze kledij, en niet alleen op feeststukken. Ons populairste item is een basic wit hemd.'

Logistiek

Naast de steile opgang van de tweedehandsmarkt (zie inzet) wint ook het verhuur van kledij aan populariteit. In België lanceerde Essentiel deze zomer een campagne om feestkledij te huren, en ook bij Ralph Lauren kan je abonnementen nemen op kledij. Internationale platformen als Rent The Runway - ruim 8 miljoen abonnees - in de Verenigde Staten laten het potentieel zien.

Pre-owned = pre-loved Uit een recent Amerikaans rapport blijkt dat de tweedehandsmarkt vandaag zo'n 36 miljard dollar waard is. De opkomst van digitale platformen zoals Vinted heeft daar een turbo op gezet, waardoor tweedehands naar schatting 11 keer sneller groeit dan de gewone retailmarkt. Volgens het rapport zal tweedehands de klassieke retail inhalen, en tegen 2030 met een geschatte 84 miljard dollar marktwaarde dubbel zo groot zijn als de reguliere kledingmarkt. Ook de retailbedrijven merken dat. Ze zetten volop in op tweedehands met modewoorden als 'pre-owned' of 'pre-loved' kledij. Grote merken als Zalando of H&M rollen tweedehandsopties uit. De luxespeler Kering investeerde onlangs in het exclusieve tweedehandsplatform Vestiaire Collective.

Toch is huren niet altijd duurzaam, waarschuwt Detaille. 'We zijn selectief voor onze collectie. De kledij moet stevig en kwalitatief zijn, want ze wordt vaker gewassen. Flutstoffen zal je hier niet vinden.' En ook de logistiek achter het huurmodel roept vragen op. Bij Jukebox komt een meerderheid van de klanten de spullen ophalen in Brussel, maar Dressr werkt uitsluitend met levering aan huis via Bpost. 'Omdat onze huurders hun items minstens een maand bijhouden, kunnen we de leveringen beperken tot tweemaal per maand.'

Groei

Zowel Jukebox als Dressr is nog niet rendabel. Daarvoor zijn meer abonnees nodig. Dat legt meteen de zwakke plek van het model bloot. 'Bij het verhuurmodel is het heel belangrijk om genoeg abonnees te hebben', zegt Veerle Spaepen, die in 2016 de eerste was om een kledingbib te openen in België. Het was een testproject van enkele maanden, en de opgedane kennis zet ze nu om in onderzoek naar de circulaire economie aan Thomas More.

Zodra het concept zich hier bewezen heeft, wil ik naar het buitenland. Caroline Baeten Oprichter Dressr

'Je hebt dezelfde kosten als een gewone retailer: je moet kledij inkopen en huur betalen, maar je kan die niet doorverkopen. De inkomsten komen dus alleen uit abonnementen, die vaak niet duur zijn, wat op de marges weegt. Je hebt er dus meer van nodig om uit de kosten te raken', zegt Spaepen. 'Wij krijgen destijds veel media-aandacht, wat echt een verschil heeft gemaakt. Visibiliteit is dus cruciaal.'