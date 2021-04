‘Ooit draait de event business weer. Daar trek ik me aan op.’

Toen in maart de coronacrisis de zaak van Stijn Goethals plat legde, stortte negentien jaar hard labeur in als een kaartenhuisje. Maar na een 'rouwperiode' draaide hij de knop om. 'Nog harder ondernemen', dat is de les die hij meeneemt uit de overlevingsstrijd van de voorbije maanden.

20 maart 2020. Stijn Goethals dwaalt door zijn 18.000 vierkante meter grote magazijn in Beerse, door een woud aan planten. Het doet hem pijn aan het hart om hier zijn 'groen kapitaal' werkloos te zien staan. In normale tijden zou het hier – nu het voorjaar aanbreekt - stilaan leeg lopen, maar het coronavirus heeft beurzen, festivals en privéfeesten op slot gelegd.

Met zijn bedrijf Plantrent verhuurt Goethals al 19 jaar lang planten en andere decoratie voor evenementen. ‘Het Autosalon en Batibouw hadden we nog net kunnen meepikken, maar de rest van het beurzenseizoen viel volledig in het water. De omzet viel terug tot nul. Alles stond stil, en ik wist me even geen raad meer. Na een kort moment van ontkenning besefte ik dat ik mijn medewerkers zo snel moest inlichten over wat er ons te doen stond, maar ik wist niet wat hen moest vertellen. Hoe lang zou dit duren? Wat met mijn leningen? Hoe doe je een beroep op economische werkloosheid.’

De nieuwbouw die gepland was voor april ging op de schop. ‘Daar heb ik van wakker gelegen: waarvan zou ik achteraf het meest spijt hebben? Dat ik hem toch gebouwd zou hebben, waardoor de lening als een molensteen rond het bedrijf zou hangen? Of dat ik hem niet gebouwd zou hebben, en we in betere tijden toch in oudere kantoren en met minder logistieke efficiëntie zouden moeten werken?’

Goethals zag negentien jaar hard labeur in enkele dagen weggevaagd. Enkele weken ging Goethals door een proces dat lijkt op een rouwperiode – ontkenning, verdriet, verbittering, kwaadheid en aanvaarding – en draaide vervolgens de knop in zijn hoofd om. Van de 1 miljoen euro omzet kwam een klein deel van kantoorinrichting, iets wat gedurende het hele jaar is blijven lopen. ‘Mensen kwamen dan wel minder op kantoor, maar bedrijven maakten vaak van de leegstand gebruik om de kantoren op te frissen, tegen na de crisis. Met die afdeling zijn we altijd winst blijven maken.’

Moswanden

Om de omzet verder op te krikken riep Goethals zijn tien medewerkers samen. Hij ging ook praten met bevriende ondernemers en familie en vrienden. ‘Die gesprekken hebben me overeind gehouden. Er zijn ook waanzinnig veel ideeën uit gekomen. We zijn ons beginnen focussen op de inrichting van terrassen, die in de zomer toch weer open gingen. Ik haalde ook een oud idee uit de kast, waarvoor ik ooit de url moswanden.be had laten registreren. Intussen krijg ik dagelijks aanvragen van bedrijven voor moswanden binnen, een verlengstuk van onze interieurbeplanting.’

Het zal enkele jaren duren om alles weer op te bouwen, maar ik weet zeker: mensen zullen weer buiten komen, misschien wel meer dan ooit.’ Stijn Goethals

‘Andere ideeën, - mondmaskers maken, boeketten of kerstbomen verkopen – waren na één minuut al afgevoerd, omdat ze te experimenteel en hooguit tijdelijk wat soelaas konden bieden. Ik wilde dat alles wat we extra zouden aanpakken, ook op langere termijn een deel van de bedrijfsactiviteit kon blijven. Ik verwacht dat we onze moswanden binnen enkele maanden 10 tot 15 procent van onze omzet kunnen uitmaken.’

Hetzelfde voorzienigheidsprincipe – ‘als ondernemer moet je voordenken in plaats van nadenken’ – zorgde ervoor dat Goethals zijn mensen ook zoveel mogelijk aan de slag hield. ‘Waar sta ik bij een heropening van de event business als ik geen personeel meer heb? Tussen de economische werkloosheid door liet ik hen de planten onderhouden, terrassen en bedrijfsruimtes inrichten of moswanden samenstellen. Nu breekt ook de snoeiperiode aan van de planten die bij bedrijven staan. Hen aan het werk houden, was ook belangrijk voor hun mentaal welzijn.’

Genoeg reserves

Is het bij Goethals ooit opgekomen om te stoppen met zijn zaak? ‘Nooit. Mijn boekhouder kon me al snel geruststellen dat we genoeg reserves hadden. Ik ben er in de voorbije maanden ook altijd van overtuigd geweest dat de evenementenbusiness op een dag weer zal draaien. Daar trok ik me aan op. Misschien niet helemaal zoals voor corona, maar mensen zullen altijd de behoefte voelen om fysiek samen te komen, of dit nu voor ontspanning is of om professionele redenen. Het zal enkele jaren duren om alles weer op te bouwen, maar ik weet zeker: mensen zullen weer buiten komen, misschien wel meer dan ooit.’