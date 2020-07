Opnieuw CEO aan de deur in bewakingssector

Danny Vandormael was een ancien in de beveiligingssector.

Danny Vandormael is niet langer de CEO van beveiligingsfirma Seris in België en Nederland. Zijn vertrek, en dat van andere toplui in de sector, komt er ten midden van een onderzoek naar prijsafspraken in de sector.

De krant De Standaard meldt zaterdag het vertrek van Danny Vandormael als CEO van de Belgische en Nederlandse tak van de Franse bewakingsfirma Seris. Informatie op zijn LinkedIn-profiel bevestigt dat. Vandormael begon zijn carrière bij het toenmalige Group 4, maar was sinds 2008 aan de slag bij Seris, de nummer drie op de Belgische markt na het Zweedse Securitas en het Britse G4S.

Het vertrek van de ancien in de sector komt er nadat de Belgische mededingingsautoriteit in maart een onderzoek startte naar prijsafspraken tussen de grote drie. De vraag is of de drie afgesproken hebben om de prijzen kunstmatig hoog te houden om zo concurrentie van de markt te weren. Als dat zo is, riskeren de bedrijven een boete van tien procent van hun wereldwijde omzet. De toplui van de bedrijven riskeren strafrechterlijke sancties.