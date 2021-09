Opnieuw directielid weg bij Bpost

Nico Cools, de informaticadirecteur en chief digital officer van Bpost, heeft het bedrijf onlangs verlaten. Mogelijk vertrekt ook een ander directielid vroeger dan verwacht.

Bpost , dat gecontroleerd wordt door de federale overheid, heeft enkele woelige maanden achter de rug, met onder meer de vervanging van de in opspraak geraakte CEO Jean-Paul Van Avermaet en een gedeeltelijke vernieuwing van de raad van bestuur. Daarbovenop is er de felle concurrentie van PostNL en de snelle transformatie van de markt, met minder brieven, meer pakjes en een groeiende digitalisering.

Er waren ook andere wissels in het directiecomité en het topmanagement, vaak uit ongenoegen over de gang van zaken. Onder de nieuwe CEO Dirk Tirez lijkt de rust teruggekeerd. Hij kon een maand geleden uitpakken met relatief goede cijfers, al was het enthousiasme op de beurs van korte duur.

Toch vertrok recent opnieuw iemand uit de top van het bedrijf: Nico Cools, de informaticadirecteur en chief digital officer - en in die functies lid van het zevenkoppige directiecomité - verliet de groep eind augustus. Hij werd ad interim vervangen door drie personen. Dat vernam De Tijd. Rafike Yilmaz, het hoofd mediarelaties van Bpost, bevestigt zijn vertrek na bijna twintig jaar in dienst.

Verlenging

Op het eerste gezicht is de exit geen verrassing: Cools is 66 en was met pensioen, maar hij tekende een contract om langer te blijven en de overgang mee te begeleiden. De verlenging liep volgens onze informatie echter formeel tot eind december. Cools besloot vier maanden vroeger te vertrekken.

Waarom is niet bekend. Volgens Yilmaz is zijn vertrek 'niet onlogisch' en 'stond het in de sterren geschreven dat hij sowieso zou vertrekken'. Een goedgeplaatste bron zegt dat er geen conflict was en dat een combinatie van factoren aan de basis ligt van Cools' beslissing. 'Iedereen bij Bpost loopt nog altijd op de toppen van zijn tenen. Ik kan begrijpen dat er dan mensen zijn die het voor bekeken houden, ook gezien hun leeftijd', zegt de bron.

Brievenpost

In de wandelgangen van het bedrijf valt bij meerdere bronnen te horen dat ook Luc Cloet, de directeur brievenpost en retail en eveneens lid van de directie, op het punt staat te vertrekken, al is dat nog niet formeel bekendgemaakt. Cloet is 64. 'Luc Cloet is gewoon op kantoor en er is geen sprake van dat hij zou vertrekken', zegt Yilmaz. 'Er is wel voor elk lid van de directie een successieplanning, ook voor hem. Maar dat is nu niet aan de orde.'

Als Cloet, die in 2000 aan de slag ging bij Bpost, eveneens vertrekt, wil dat zeggen dat op relatief korte tijd de volledige directie van de groep vernieuwd is - sommige functies zelfs al meerdere keren. Alleen hr-directeur Mark Michiels blijft een vaste waarde bij het topmanagement, maar ook hij nadert de pensioenleeftijd.