Oprichters Take Eat Easy lanceren elektrische fiets

Twee jaar nadat hun bezorgdienst over de kop ging, zijn de oprichters van Take Eat Easy terug. Deze keer willen ze de wereld veroveren met een betaalbare en hippe elektrische fiets.

In de Regentschapsstraat in Brussel, vlakbij het Koninklijk Paleis, werkt een team van negen mensen aan de fiets van de toekomst. In een pand vol kunstgalerijen maakt Cowboy, een startup die voor een deel verrees uit de as van bezorgdienst Take Eat Easy, een e-bike die ze deze maand lanceren.

Cowboy werkt niet in een gebouw vol kettingolie en mannen in overall, maar in een kantoor dat eerder aan dat van een jong techbedrijf doet denken. Op een houten parketvloer staan twee zwarte fietsen die evengoed voor een hippe koffiebar hadden kunnen staan. Volledig zwart montuur en dito banden, lampen die ingebouwd in het frame zitten.

Adrien Roose, die samen met Karim Slaoui en Tanguy Goretti Cowboy oprichtte, wandelt naar een fiets en haalt zijn smartphone boven. Hij tokkelt even op het scherm, waarna de lampen van de fiets oplichten. ‘Zo, die is klaar voor gebruik.’ Hij wijst naar een kaartje op zijn smartphone. ‘Als de fiets ooit gestolen zou worden blijft de gps-functie werken, waardoor je kan zien waar die zich bevindt.’

Ook voor jonge mensen

Het is een van de vele snufjes in de fiets die de heren van Cowboy uitbrengen. Het is namelijk een elektrische fiets, een voertuig waar momenteel nog heel wat negatieve connotaties aan kleven. ‘We fietsen zelf veel en snappen maar al te goed wat de voordelen van een elektrische fiets zijn, maar de meeste zogenaamde e-bikes die bestaan zijn lelijk, duur of minder slim.’

Schermvullende weergave Tanguy Goretti en Adrien Roosen, de oprichters van Cowboy. ©Saskia Vanderstichele

Ondanks die gebreken nemen die elektrische fietsen een steeds groter deel van de markt in. Vorig jaar werden in België 485.168 fietsen verkocht, waarvan 45 procent elektrisch zijn. Daarmee kloppen ze de stadsfietsen (25,5 procent) en racefietsen (10,7 procent) met ruime voorsprong.

De fiets van Cowboy heeft een bereik van 50 kilometer, de batterij volledig opladen duurt 2,5 uur. Met een gewicht van 16 kilo is het eerder een lichte elektrische fiets.

Zo’n elektrische fiets kost gemiddeld 2325 euro, maar het model waar Cowboy mee uitpakt zit daar met 1790 euro een stuk onder. ‘We mikken zowel qua prijs als model vooral op een jong en hip publiek. Enerzijds hopen we mensen te overtuigen die nu al fietsen maar meer comfort willen en anderzijds autobestuurders die meer willen sporten’, klinkt het bij Roose.

Met de opkomst van de deeleconomie en initiatieven als Velo Antwerpen blijft de vraag of jongeren nog wel een eigen fiets willen. ‘We merken dat zo’n bike sharing-diensten vooral in China razend populair zijn. We bestuderen die trend uiteraard, maar ik zie het hier nog niet zo snel gebeuren, vooral niet bij de doelgroep die wij voor ogen hebben. Je kan niet zomaar duizenden vrij dure fietsen op straat dumpen. Mensen springen er veel te laks mee om, terwijl ze wel een zekere kwaliteit verwachten.’

Niet in de winkel

Die lage prijs wil Cowboy vooral bereiken door zoveel mogelijk delen van het proces in eigen handen houden. Niet alleen de productie, maar ook de distributie van de fietsen. Die zijn niet bij de traditionele handelaren te koop, maar enkel via de webshop van het bedrijf. ‘Omdat mensen pas overtuigd kunnen worden als ze onze fiets eens uitproberen beginnen we binnenkort met een reeks testritten in Brussel, Antwerpen en Gent. Daarnaast bieden we on demand testritten aan waarbij we thuis langsgaan bij geïnteresseerde kopers.’

60.000 VanMoof Belangrijke concurrent VanMoof verkocht al meer dan 60.000 fietsen

Zo ervaren kopers meteen hoe het voelt om te rijden met een elektrische fiets, nog steeds de belangrijkste manier om hen te overtuigen. ‘Mensen hebben heel wat vragen en vooroordelen over elektrische fietsen. Over het laden van de batterij, bijvoorbeeld. Bij ons hoef je die er gewoon uit te halen en in de stekker te steken. Bij de modellen van VanMoof zit de batterij in het kader verwerkt, waardoor je de hele fiets dichtbij een stopcontact moet brengen.’

Met VanMoof noemt Roose een belangrijke concurrent. De Nederlandse fietsenproducent brengt namelijk sinds 2009 een elektrische fiets uit die ook de hippe doelgroep aanspreekt. Met succes, want het bedrijf verkocht al meer dan 60.000 fietsen. VanMoof heeft vestigingen in onder andere New York en Taipei. In 2017 haalde het 6,5 miljoen euro op: 4 miljoen via investeerders en 2,5 miljoen via crowdfunding.

‘Met een startprijs van 3000 euro is hun fiets een stuk duurder, waardoor ze mikken op een ouder publiek’, zegt Adrien Roose. Naast VanMoof heeft Cowboy nog een pak andere concurrenten, waaronder Roetz, Ampler en Qwic. In de strijd naar de stijlbewuste fietser die van technologische snufjes houdt lijkt prijs de onderscheidende troef voor Cowboy te worden.

Take Eat Easy

Niet dat Cowboy ongewapend aan de start verschijnt, want het bedrijf heeft een investering van 2,4 miljoen euro opgehaald bij Index Ventures, Hardware Club, Kima Ventures en andere business angels. ‘Die investering was broodnodig’, zegt Roose. ‘Om hardware te bouwen heb je geld nodig, wanneer je enkel software ontwikkelt is het al iets makkelijker om zonder kapitaal te experimenteren.’

Investeerders zijn op zoek naar startups in markten waarin één bedrijf alleenheerser kan worden. Adrien Roose Co-founder Cowboy

Investeerders brengen ook een zekere druk met zich mee, maar die kennen de oprichters van Cowboy maar al te goed. Adrien Roose en Karim Slaoui stonden eerder aan de wieg van bezorgdienst Take Eat Easy, die meer dan 16 miljoen euro ophaalde. Toen het bedrijf meer dan 350.000 gebruikers had moest het in juni 2016 alsnog de handdoek in de ring gooien. De startup kon niet tegen Deliveroo opboksen niet en de investeerders - waaronder het Duitse Rocket Internet - staken geen extra kapitaal meer in Take Eat Easy.

‘Een van de belangrijkste lessen die we uit die periode onthouden, is dat je investeerders moet zoeken die echt in je geloven. We maken ons hard dat we nu een pak meer kans op overleven hebben, omdat we nu in een andere markt zitten. Investeerders zijn op zoek naar startups in markten waarin één bedrijf alleenheerser kan worden. Kijk maar naar de bedragen die Uber of Deliveroo ophaalden. Dat beseften we nog niet toen we met Take Eat Easy begonnen, we waren zo naïef om te denken dat er plaats was voor meerdere spelers. In die markt was dat niet het geval, maar nu wel. Als VanMoof morgen aankondigt dat het honderd miljoen heeft opgehaald, dan is dat ook goed voor ons. Zij voeden in zo’n geval mee de markt op, waar wij ook van kunnen profiteren.’