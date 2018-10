Opslagbedrijf Shurgard wil 575 miljoen euro ophalen

Shurgard hoopt 575 miljoen op te halen door aandelen aan te bieden voor een prijs tussen 23 en 28 euro . Als de vraag groot is kan daar nog 75 miljoen euro aan worden toegevoegd. Het bedrijf wordt zo op minstens 2 miljard en maximum 2,4 miljard euro gewaardeerd. Dat is twintig keer zijn nettowinst.

De beursgang is alleen weggelegd voor grote beleggers. Maar eens de aandelen verhandelbaar zijn kunnen ook kleine beleggers 'tweedehands' investeren in het bedrijf dat 228 magazijnen heeft in zeven Europese landen, waarvan 21 in België. In die magazijnen kunnen mensen spullen voor korte of lange termijn opslaan. Bijvoorbeeld als tussenoplossing bij een verhuizing.