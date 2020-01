Palmyra Brands stapt in digitale oproepsystemen in de zorgsector

De familiale holding Palmyra Brands investeert in het zorgcommunicatiebedrijf Aperi en versterkt zo zijn positie in de ouderenzorg.

Palmyra Brands, de Wommelgemse holding van de ondernemersfamilie Van den Brande, investeert in Aperi, een Torhouts bedrijf dat oproepsystemen voor rust- en ziekenhuizen ontwikkelt. Het bedrag wordt niet bekendgemaakt, maar Palmyra Brands heeft 'een ruime meerderheid' van de aandelen verworven.

In Rusland is een duidelijke trend merkbaar van high-endziekenhuizen. Daar is veel potentieel voor onze technologie. Peter Lambrechts CEO Aperi

Palmyra Brands ontstond in 1979 als bouwer en beheerder van rusthuizen, maar evolueerde gaandeweg tot een investeringsvehikel, dat belangen heeft in uiteenlopende bedrijven. Met Orelia, een Belgische groep van woon-zorgcentra en assistentiewoningen, en een belang in Colisée, een van de grootste Europese spelers in ouderenzorg, blijft het vehikel wel in de zorgsector hangen. Daarom was Aperi een logische toevoeging, zegt marketingverantwoordelijke Caroline Vercauteren.

Palmyra Brands draait intussen een jaarlijkse omzet van 258 miljoen euro, met 334 werknemers.

Proeftuin

Aperi bestaat sinds 2015 en ontwikkelde een digitaal alternatief voor de klassieke oproepsystemen in ziekenhuizen. In België wordt de technologie gebruikt in 25 woon-zorgcentra en assistentiewoningen. Volgens Peter Lambrechts, die directielid was bij Palmyra Holdings en binnenkort CEO wordt van Aperi, lopen er gesprekken met een 15-tal andere spelers. Door de instap van Palmyra Brands worden ook de centra van Orelia een ‘proeftuin voor de vernieuwende zorgsystemen’.

Schermvullende weergave Lambrechts was jarenlang IT-verantwoordelijke bij de rusthuizengroep Armonea. Dat werd onlangs overgenomen door het Franse Colisée, waar ook Palmyra Brands aandelen van bezit. ©Tim Dirven

Daarnaast is het bedrijf actief in Rusland, volgens Lambrechts een opkomende markt. 'Aperi gaat in Rusland vooral in zee met nieuwbouwziekenhuizen. Het is er een duidelijke trend: mensen zijn op zoek naar luxe in een meer high-endziekenhuis. De budgetten gaan soms tot het vijfdubbele van vastgoedprojecten in België.'

Ervaring

Lambrechts heeft jarenlange expertise in de wereld van rusthuizen en zorgcentra. Hij was tot vorig jaar de IT-verantwoordelijke bij Armonea, de rusthuisgroep die in februari in handen kwam van Colisée, en in 2001 richtte hij – samen met Lode Van Den Brande, de huidige CEO van Palmyra Brands - Care Solutions op, een softwarebedrijf gespecialiseerd in zorgcommunicatie.