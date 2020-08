Pandemie maakt van Uber maaltijdkoerier

Uber ging 2020 in als taxi-app met in de marge een maaltijdkoerier. Een pandemie draaide die rollen om: de tweedekwartaalcijfers leren dat Uber voor het eerst meer omzet draaide via Uber Eats dan uit de taxi-app.

Het Amerikaanse taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber heeft voor het eerst zijn omzet in een kwartaal zien dalen. In het tweede kwartaal van 2020 draaide Uber een omzet van 2,2 miljard dollar, bijna 30 procent minder ten opzichte van vorig jaar. Door de wereldwijde lockdowns stortte de taximarkt, Uber's belangrijkste activiteit, in. Het aantal taxiritjes lag 56 procent lager en het aantal maandelijks actieve klanten ging met 44 procent omlaag.

De bezorgtak Uber Eats groeide wel hard en zorgde voor het eerst voor meer opbrengsten. Een jaar geleden was de taxidienst exact vier keer groter dan de delivery-dienst. Over het tweede kwartaal tuimelde de omzet van de eerste echter met twee derde naar 790 miljoen dollar, terwijl Uber Eats de omzet ruim zag verdubbelen naar 1,2 miljard dollar. Die tak wordt steeds belangrijker voor Uber: denk ook aan de overname van branchegenoot Postmates voor 2,7 miljard dollar begin vorige maand, een deal die ook het Belgische Sofina een aardige stuiver opleverde.

Verlies

Uber is nog altijd zwaar verlieslatend. Er ging een nettoverlies van 1,8 miljard dollar de boeken in. Met name met Uber Eats wordt nog geen geld verdiend. 'Maar dat kan wel en gaat ook zeker gebeuren', zei topman Dara Khosrowshahi. Uber vertrok om die reden onlangs uit een aantal landen waar het niet lukte om voldoende marktaandeel te claimen met zijn maaltijdbezorgingsdienst. Bovendien wil Uber verder groeien door ook zaken als medicijnen en boodschappen te gaan bezorgen.