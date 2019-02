Parijs beboet General Electric voor valse jobbeloftes

Het Amerikaanse conglomeraat moet de Franse overheid 50 miljoen euro betalen omdat het minder jobs creëerde dan het had beloofd.

Toen General Electric in 2015 de energietak van de Franse groep Alstom overnam, had de Amerikaanse gigant aangekondigd dat het er duizend nieuwe banen zou creëren.

Maar ruim drie jaar later staat General Electric mijlenver van die doelstelling. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg creëerde het conglomeraat netto slechts 25 jobs in Frankrijk. Vorige lente had John Flannery, de toenmalige topman van General Electric, nog gezegd dat het conglomeraat zijn ambities niet kon waarmaken door de moeilijke marktomstandigheden bij de overgenomen tak van Alstom.