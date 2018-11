Partner gezocht voor House of Talents

Oprichter-CEO Steve Rousseau en Sofindev, het fonds rond de families Boël en Colruyt, gaan op zoek naar een partij die de sterke groei van de HR-dienstengroep House of Talents mee kan ondersteunen.

House of Talents is een buitenbeentje in de uitzendwereld. Het focust exclusief op sectoren met schaarse profielen, knelpuntberoepen zeg maar. De groep stelt ruim 1.250 specialisten te werk in verschillende nichemarkten en opereert in België en Nederland.

Sinds eind 2016 is House of Talents voor de helft in de handen van Sofindev en van zijn oprichter en CEO Steve Rousseau. Sindsdien groeit de Kortrijkse groep als kool. Vorig jaar kocht het Arcq en Chaintec. Arcq is een outsourcingbedrijf voor de biotech-, voedings- en chemie- industrie, terwijl Chaintec focust op outsourcing van werknemers met technische profielen in de industrie. Dit najaar kocht het Valuebuilders (hr-interim-management) en Mides, een specialist in het detacheren van ingenieurs.

Die forse groei legde de uitzendgroep geen windeieren. In twee jaar steeg de omzet van 30 miljoen naar 100 miljoen euro eind 2018. Een belangrijk deel van die groei realiseerde House of Talents op eigen kracht, zonder die overnames dus.

Overname of instap

Om het groeiritme te kunnen aanhouden botsen de aandeelhouders tegen hun limieten. Daarom polsen ze in de markt of er interesse bestaat voor een overname van of een instap in House of Talents. Dat proces wordt begeleid door de overnameboetiek Nielen Schuman, vernam De Tijd. Steve Rousseau zou hoe dan ook aan boord blijven.

Sofindev, dat geen commentaar wil geven, werd in 1991 opgericht door de Boël-holding Sofina en de distributiegroep Colruyt. Tot de vaste investeerders behoren intussen ook Korys, de investeringsvennootschap van de familie Colruyt, de oprichters van Interparking (de familie De Clercq) en het Luxemburgse August Private Equity.

In 2016 haalde Sofindev via zijn vierde fonds 107 miljoen euro op bij de historische Sofindev-aandeelhouders. Enkele ondernemers van bedrijven waarin Sofindev eerder participeerde, investeerden mee. Colruyt en Sofina zijn nog belangrijke investeerders in Sofindev IV, maar vertegenwoordigen intussen minder dan een kwart van het kapitaal.