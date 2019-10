Pauwels Consulting doet nieuwe overname

De Belgische rekruterings- en consultinggroep neemt Health Care Management over.

Pauwels Consulting, de Gentse rekruterings- en consultinggroep voor life sciences, engineering en IT-profielen, neemt Health Care Management (HCM) uit Brussel over, meldt Pauwels vrijdag. De overname volgt kort op die van AlphaZ.

HCM is sinds 1998 gespecialiseerd in de outsourcing van medisch afgevaardigden. De consultants van HCM werken als ‘medical liaisons’ voor farmaceutische bedrijven. Ze adviseren dokters, apothekers, hospitalen en andere zorginstellingen over de werking en voordelen van geregistreerde geneesmiddelen en andere producten. Het team van HCM telt 25 hoogopgeleide medewerkers met een medische en commerciële achtergrond.