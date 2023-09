Personenalarmsysteem Jane van Belfius Insurance belandt bij Senso2Me

Belfius Insurance zet een punt achter zijn filiaal Jane, een aanbieder van personenalarmsystemen. Het Antwerpse bedrijf Senso2Me, de Belgische marktleider voor dergelijke systemen, zet de ontwikkeling van het systeem voort.

Het is al langer bon ton in de verzekeringssector om de klassieke polissen aan te vullen met aanverwante diensten of producten. In die context richtte de verzekeringstak van Belfius in 2019 samen met de consultant Boston Consulting het bedrijf Jane op. Het doel was met innovatieve technologie te bewerkstelligen dat senioren of hulpbehoevenden langer veilig en zelfstandig thuis, in een assistentiewoning of in een zorginstelling kunnen blijven wonen.

Volgens de verzekeraar liggen strategische overwegingen aan de grondslag van die beslissing.

Jane deed het (financieel) niet goed.

De activiteiten en de klanten belanden bij het grotere Senso2Me.

Het personenalarm kan daarop toezien door familie, vrienden en professioneel zorgpersoneel op de hoogte te houden van het welzijn van de gebruiker en hen te verwittigen bij een afwijkend patroon of een incident. Concreet werkt Jane met bewegingssensoren, alarmknoppen, een centrale hub en een app.

Geen hoge vlucht

Maar Jane nam geen hoge vlucht, deels door het toeslaan van corona kort na de lancering van het project. Belfius Insurance wil geen cijfers kwijt, maar het is duidelijk dat slechts een beperkt aantal particulieren en zorgcentra klant is. In elk geval trekt de verzekeringstak van Belfius er nu de stekker uit. Dat is volgens de verzekeraar het gevolg van een strategische evaluatie en de vaststelling dat Jane toch te ver van de kernactiviteit ligt. 'Bovendien evolueert de technologie zeer snel en vraagt die continu verdere investeringen.'

De belangrijkste reden is volgens de bank-verzekeraar niet de financiële situatie van Jane. Die is nochtans niet bepaald rooskleurig. Eind vorig jaar was er een gecumuleerd verlies van 6,2 miljoen euro. Belfius Insurance diende ook een kapitaalverhoging van 3 miljoen door te voeren, waardoor zijn participatie steeg tot bijna 93 procent, en slikte vorig jaar een waardevermindering van 1,9 miljoen euro op zijn filiaal.

Transfer

Klanten van Jane die willen overstappen kunnen dat. Ook de ontwikkeling van het systeem wordt niet stopgezet. Belfius Insurance vond in Senso2Me een sectorgenoot van Jane bereid om die voort te zetten. 'We zullen al deze kwetsbare personen verder helpen, samen met Belfius', zegt Alain Van Buyten, de CEO en medeoprichter van de spin-off van de UGent. Hij is ook een van de zes aandeelhouders. Onder hen bevindt zich ook het Zorgbedrijf Antwerpen.

Senso2Me groeide naar eigen zeggen sinds de start in 2015 uit tot de marktleider in ons land voor zorgalarmsystemen, zij het op een erg gefragmenteerde markt. Het bedrijf laat ruim 100.000 sensoren draaien bij meer dan 100 serviceflats en woonzorgcentra. Senso2Me monitort niet alleen personen, maar ook de kamertemperatuur en medicatiekoelkasten.

