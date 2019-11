Philip Cracco zet vaart achter expansie JobFixers

Het hr-bedrijf Jobfixers, opgericht door Philip Cracco, gaat de komende twee jaren het aantal kantoren in Vlaanderen verdubbelen tot 150.

Hoewel donkere wolken hangen boven de arbeidsmarkt en 2019 geen goed jaar is voor de uitzendsector, lijkt er bij Jobfixers geen vuiltje aan de lucht.

Het bedrijf stevent dit jaar af op een omzetgroei van 50 procent tot 47 miljoen euro. Volgend jaar heeft Jobfixers de ambitie die groei te evenaren door het kantorennetwerk in Vlaanderen verder uit te breiden. De geconsolideerde brutobedrijfswinst zal dit jaar uitkomen op zo'n 2 miljoen euro.

Vandaag telt het bedrijf 69 kantoren en dit jaar zijn nog zes openingen gepland om vervolgens in het eerste kwartaal van 2019 een reuzensprong te maken. 'Dan komen er 25 bij', zegt Lieven Monamie, CEO van het bedrijf. Daarbij staan vooral locaties in Oost-Vlaanderen, Brabant en de Kempen op de radar. JobFixers gaat daarvoor op zoek naar 100 nieuwe medewerkers.

Opwarmertje

En ook dat is nog maar een opwarmertje voor het grote werk. 'De ambitie is 150 kantoren tegen 2021 en een volledige dekking in Vlaanderen tegen 2023', zegt Monamie die tegen dan rekent op 200 miljoen euro omzet.

Jobfixers werd pas twee jaar geleden opgericht door Monamie en Cracco. De West-Vlaamse ondernemer werd bekend met Accent Jobs dat hij samen met Conny Vandendriessche uitbouwde. Na zijn exit in 2013 moest hij zich houden aan een niet-concurrentiegeding, maar van zodra die periode voorbij was raasde hij met Jobfixers als een wervelwind door de sector.

Zelf op zoek

Dat Jobfixers tegen de stroom in roeit in de uitzendsector, heeft het volgens Monamie te danken aan zijn aanpak. 'We zitten eigenlijk niet in de markt van de interimarbeid. Interim is bij ons zelfs een verboden woord', aldus Monamie die liever spreekt over een hr-groep.