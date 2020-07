Pidpa en water-link gaan elkaars dorst lessen

De Antwerpse drinkwatermaatschappijen Pidpa en water-link gaan nauwer samenwerken. De droogteproblematiek drijft de twee spelers in elkaars armen.

Als gevolg van de klimaatverandering hebben drinkwatermaatschappijen het steeds moeilijker om op elk moment van het jaar overal voldoende drinkwater te leveren aan de gezinnen en de industrie. Nooit moesten er zo vroeg in het jaar beperkingen voor het gebruik van drinkwater worden opgelegd als dit jaar.

Pidpa, een Antwerpse watermaatschappij met 567.000 klanten, liet de adviesverlener KPMG een strategische studie maken over hoe ze haar bevoorrading het best veilig kon stellen. Daaruit kwam een intensievere samenwerking met water-link, de tweede speler in de provincie Antwerpen, naar voren als de interessantste piste om de leveringszekerheid, de service, de kwaliteit en de betaalbaarheid van het drinkwater te verzekeren.

Groen licht

'De raad van bestuur van Pidpa heeft het licht op groen gezet om de samenwerking te verdiepen', stelt Mieke Van den Brande (CD&V), de voorzitster van Pidpa. Pidpa wil ook praten met het waterzuiveringsbedrijf Aquafin over het riolenbeheer. Het laatste woord over dat alles is wel aan de vennoten van Pidpa, de aangesloten gemeenten.

Bij water-link zit men op dezelfde golflengte. 'We zitten beide met dezelfde uitdaging. Het probleem is niet zozeer dat het minder regent dan vroeger maar dat het veel minder gespreid regent. We willen daarom meer samenwerken en uiteindelijk komen tot grotere reserves overal in de provincie', stelt André Gantman (N-VA), de voorzitter van water-link.

Een fusie? Het is onmogelijk vandaag iets zinnigs te zeggen over of dat kan en wenselijk is. André Gantman Voorzitter water-link

Zal dat tot een fusie leiden? Eminent is zo'n fusie niet. 'Dat was geen onderdeel van onze studie', reageert Van den Brande. 'Het is onmogelijk vandaag iets zinnigs te zeggen over of dat kan en wenselijk is', aldus Gantman. Pidpa en water-link behoren tot de grotere intercommunales en het gaat dus ook ook bestuurspostjes.

Complementair

Water-link voorziet vooral de stad Antwerpen en haar industrie van drinkwater. Pidpa levert vooral aan de rest van de provincie. Pidpa haalt zijn drinkwater uit grondwater dat het vooral oppompt in de Kempen. Water-link haalt het zijne uit oppervlaktewater, met een belangrijke rol voor het Albertkanaal.

Pidpa heeft meer klanten (567.000 versus 189.000). Water-link produceert meer volumes water (149 miljoen kubieke meter versus 61 miljoen kubieke meter). Het waterleidingnetwerk van Pidpa heeft een meer landelijk karakter (13.000 km versus 2.300 km) dan dat van water-link. Pidpa heeft ook meer medewerkers (720 versus 520).