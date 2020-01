Poetshulpen leggen voor het eerst werk neer

De poetshulpen die betaald worden met dienstencheques leggen vandaag voor het eerst het werk neer. Ze eisen 1,1 procent opslag, maar de bedrijven willen dat niet geven.

Meer dan 1 miljoen Belgen doet een beroep op dienstencheques om hulp in het huishouden te betalen. Die poetshulpen zijn evenwel ontevreden over hun loon, dat zo’n 11,5 à 12 euro bruto per uur bedraagt. Daarom leggen ze vandaag voor het eerst sinds de dienstencheques in 2004 in het leven werden geroepen het werk neer. De staking komt er op vraag van de christelijke vakbond ACV. ‘Dit is historisch in deze sector’, zegt Pia Stalpaert, de voorzitster van ACV Voeding en Diensten.

De werknemers in de dienstenchequesector vragen een loonsverhoging van 1,1 procent. Dat is de maximale stijging die door de vakbonden en de werkgeversorganisaties door het loonakkoord van begin vorig jaar is toestaan. Volgens de sectorfederatie Federgon is dat onmogelijk, waardoor de loononderhandelingen zijn vastgelopen. De marges in de sector zouden te laag zijn om een loonsverhoging van 1,1 procent toe te staan.

Sinds 2014 bedraagt de prijs van een dienstencheque 9 euro. Daarmee kan een uur poetshulp worden betaald. Daarbovenop krijgen de bedrijven een subsidie van de overheid van zo’n 14 euro per uur waarmee het loon van de poetshulp en de overige kosten worden gefinancierd. Omdat de kosten sneller stijgen dan de subsidie en de prijs van een dienstencheque vastligt, komen veel dienstenchequebedrijven in de problemen.

Zuurstof

De actie van het ACV is niet alleen gericht tegen de bedrijven, maar ook tegen de Vlaamse overheid. ‘Die heeft alle sleutels in handen om wat meer zuurstof in de sector te pompen’, zegt Stalpaert. Een loonsverhoging van 1,1 procent kost 30 miljoen euro.