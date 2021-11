Politiek geladen reuzedeal op til rond Engie-dochter Equans

Het Franse concern Engie staat op het punt te beslissen wie zijn dienstendochter Equans mag kopen in een miljardendeal die ook belangrijk is voor België. Het is uitkijken hoe zwaar het Elysée weegt op de keuze.

Het is geen vakantieweek voor Jean-Pierre Clamadieu, de gewezen CEO van Solvay en huidig voorzitter van de Franse nutsgroep Engie, bij ons vooral bekend van de energiedochter Engie Electrabel. Dat heeft weinig te maken met de nakende beslissing van de Belgische regering over het stopzetten van kernenergie en de bouw van nieuwe gascentrales, maar alles met Equans, de dienstenpoot van Engie waarvoor het concern een koper zoekt.

De essentie Engie staat op het punt een beslissing te nemen over de miljardenverkoop van zijn dienstendochter Equans.

Het dossier is politiek geladen wegens de naderende Franse presidentsverkiezingen en het feit dat de Franse staat de grootste aandeelhouder is van Engie.

Sommigen zien de Franse zakenman Martin Bouygues om politieke redenen als de gedoodverfde winnaar.

Equans, het vroegere Engie Solutions, groepeert zowat alle activiteiten van Engie die niet met energie te maken hebben. Denk aan elektrische installaties, koel- en verwarmingssystemen, brandbeveiliging, ICT en robotica, openbare verlichting en gebouwenbeheer. Equans is een mastodont: de groep is actief in 17 landen, telt zo'n 74.000 werknemers en haalt een omzet van ruim 12 miljard euro. Alleen al in België en Luxemburg is Equans goed voor bijna 10.000 mensen en 2 miljard euro aan inkomsten.

Hernieuwbare energie

Maar Engie wil Equans op zijn minst deels afstoten om geld vrij te maken voor hernieuwbare energie en zijn eigen energietransitie. Het splitste Equans in de zomer af en zette het verkoopproces in gang. In september raakte bekend dat er zeven kandidaten waren, intussen herleid tot drie. Tal van media meldden de voorbije dagen dat het gaat om de Franse bouw-, telecom- en mediagroep Bouygues, het Franse bouwbedrijf Eiffage en de private-equityspeler Bain Capital uit de VS. Die heeft de handen in elkaar geslagen met de Franse miljardair Marc Ladreit de Lacharrière en zijn holding Fimalac.

De grote vraag is hoe zwaar het Elysée, zeg maar president Emmanuel Macron, zal wegen op de beslissing.

Het trio diende dinsdag een bindend bod. De bal ligt nu in het kamp van de raad van bestuur van Engie om een partij te kiezen voor exclusieve onderhandelingen. Er is veel geld gemoeid met het dossier. Hoewel in de Franse en Angelsaksische pers sprake was van een prijskaartje van 5 à 6 miljard euro voor Equans, valt nu te lezen dat alle biedingen boven 6 miljard euro uitkomen. Dat maakt er een van de grootste overnamedossiers van het jaar van bij onze zuiderburen.

Presidentsverkiezingen

Engie zal naar verwachting de komende dagen de knoop doorhakken. Niet alleen de prijs zal bepalend zijn, ook de sociale aspecten spelen een grote rol. Zeker omdat Equans in Frankrijk een belangrijke werkgever is: meer dan een derde van zijn 74.000 werknemers is er aan de slag en het behoud van die jobs ligt gevoelig zes maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.

De grote vraag is hoe zwaar het Elysée, zeg maar president Emmanuel Macron, zal wegen op de beslissing. Bij zulke strategische dossiers is in Frankrijk de politiek nooit ver weg, maar nu is er het bijkomende element dat de Franse staat met 23,6 procent van het kapitaal de grootste aandeelhouder is van Engie.

Favoritisme

Diverse media, zoals de Britse zakenkrant Financial Times en het Franse satirische maar goed geïnformeerde blad Le Canard Enchaîné, maken melding van veel gelobby achter de schermen. Dat heeft onder meer te maken met de vrees van sommige kandidaten dat het spel niet open wordt gespeeld en dat topman en eigenaar Martin Bouygues van het gelijknamige bedrijf de voorkeurkoper is van Parijs.

74.000 Mastodont Equans Equans heeft 74.000 werknemers in dienst

Bouygues doet heel wat zaken met de Franse staat en Martin Bouygues is een bondgenoot van Macron, schrijft Financial Times. De krant wijst erop dat de zakenman een andere deal probeert goedgekeurd te krijgen: de fusie tussen zijn tv-station TF1 en de kleinere rivaal M6. De toezichthouders zullen daar wellicht streng naar kijken. Vorige maand besloot Macron het hoofd van de Franse concurrentiewaakhond Isabelle de Silva niet te herbenoemen, terwijl de instantie zich opmaakte om de deal onder de loep te nemen, aldus de zakenkrant.

