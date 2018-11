PostNL haalt meer inkomsten uit pakjes dan brieven

Door de snelle krimp van het briefverkeer staat de winst echter zwaar onder druk, ondanks besparingen en een postzegel die op drie jaar een vijfde duurder is geworden.

Het goede nieuws bij de resultaten van PostNL over het derde kwartaal: de winst daalt minder hard dan gevreesd. Het slechte nieuws: opbeurende lectuur is het kwartaalrapport nog steeds allerminst.

De omzet steeg over het derde kwartaal licht, van 630 tot 638 miljoen euro. Die evolutie maskeert traditiegetrouw een zeer uiteenlopende evolutie.

Die krimp is iets minder uitgesproken dan de volumedaling, omdat de postbedeler de tarieven blijft verhogen: vanaf 1 januari stijgt de prijs voor een postzegel met 5 procent naar 87 cent. Op drie jaar tijd is de prijs voor een postzegel met bijna een vijfde gestegen, van 73 cent eind 2016.

PostNL noteert ruim de helft onder de 5,75 euro per aandeel die Bpost twee jaar geleden op tafel wou leggen

Dankzij e-commerce boomt de pakjesdient. Daar gaat de omzet dankzij 20 procent hogere volumes 11 procent hoger naar 375 miljoen euro. Opmerkelijk: PostNL haalt zo voor het eerst meer omzet uit pakjes dan uit brieven. Over boekjaar 2016 was de brieventak met 1,88 miljard euro nog bijna dubbel zo groot als de de 967 miljoen grote pakjesafdeling.

Het probleem is wel dat net zoals de voorbije jaren de sterke groei in pakjes alleen in omzet de krimp van het briefverkeer kan counteren, maar niet lager op de resultatenrekening.